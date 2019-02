Reggio Calabria – Presentazione del nuovo catalogo di Umberto Boccioni

Condividi

Ospitata dall’Hotel Medinblu, la presentazione a Reggio Calabria del nuovo catalogo dell’opera completa di Umberto Boccioni – maggior pittore e scultore futurista, fra i più importanti artisti di tutto il Novecento – assume un valore speciale. Dopo le grandi mostre monografiche a lui dedicate nel 1966 e nel 1983 al Museo Nazionale reggino, questa occasione si ripropone e si augura di riallacciare le fila di quel rapporto sottile ma viscerale che lega Boccioni e la città che, seppur casualmente, gli diede i natali.

L’artista, nato a Reggio Calabria da genitori romagnoli il 19 ottobre 1882 a neppure un centinaio di metri da Piazza Duomo (via Cavour 42), in una casa poi andata distrutta con il terremoto del 1908, lasciò la città una ventina di giorni dopo la nascita poiché il padre – impiegato di prefettura – veniva trasferito spesso per lavoro. Infatti, dopo brevi tappe a Forlì, Genova e Padova, l’artista giovanissimo si formò e frequentò le scuole a Catania, proprio sulla sponda opposta dello Stretto. Sua città d’elezione divenne poi la Milano industriale e futurista dei primi decenni del XX secolo, ma il Sud Italia continuò a rappresentare per lui un luogo denso di affetti e di un’energia grandiosa, tragica e incontenibile.

La presentazione di questoprezioso volume, realizzato sotto la guida di Maurizio Calvesi – tra i maggiori storici e critici d’arte del Novecento e profondo studioso di Boccioni e del Futurismo –,si rivelacosì un’occasione importantissima ed imperdibile non solo per il pubblico culturale e di appassionati, ma anche e soprattutto per i giovani studiosi e per la città stessa, che può coglierne lo stimolo ad aprirsi a una nuova visione culturale. Una visione che faccia ripartire Reggio da se stessa mettendo al centro le eccellenze che in vario modo ha potuto accogliere e fomentare nel corso della sua storia, guardando con occhio attento al suo presente.

Interverranno all’incontro Marisa Cagliostro – già docente di Storia dell’architettura presso l’Università Mediterraneae componente del comitato scientifico del MArRC– e Giuseppina De Marco – storica dell’arte e docente di Elementi di architettura e urbanistica all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

BOCCIONI. CATALOGO GENERALE

Un’opera capitale della letteratura artistica moderna.

“Nel centenario della morte dell’artista e a distanza di trentatré anni dalla pubblicazione del catalogo ragionato ‘Umberto Boccioni. L’opera completa’, a cura di Maurizio Calvesi ed Ester Coen (Electa Mondadori, 1983), il grande numero di opere venute alla luce in questi ultimi decenni (più di centocinquanta) ha reso necessaria una compilazione aggiornata del catalogo generale dell’opera di Umberto Boccioni.

Ulteriore motivo che ha portato a questa nuova edizione è stato quello di rivedere qualche imprecisione contenuta nel precedente volume, grazie ad alcuni documenti rinvenuti negli ultimi anni, con la finalità di restituire, nella maniera più completa possibile, la vicenda artistica e umana di colui che può essere considerato il più grande pittore e scultore italiano del primo Novecento. La recente riscoperta presso gli archivi della Biblioteca Civica di Verona dell’album contenente numerose riproduzioni di opere d’arte raccolte da Boccioni prima della svolta futurista, presentato in occasione della mostra a cura di Francesca Rossi e Agostino Contò a Palazzo Reale a Milano per la ricorrenza del primo centenario della morte dell’artista, rivela quanto lo studio dedicato a Boccioni sia tuttora fertile e stimolante.

Questo nuovo catalogo è l’esito di oltre sette anni di ricerca condotta sotto la supervisione di Maurizio Calvesi, attraverso un’attenta analisi del nuovo materiale raccolto e di ogni singola opera rinvenuta. La ricerca, affidata ad Alberto Dambruoso, è stata resa possibile grazie al premio internazionale Balzan, vinto nel 2008 da Calvesi, che prevedeva l’assegnazione di borse di studio a ricercatori per sviluppare progetti nell’ambito storico-artistico. L’enorme mole di studi sull’artista futurista portati avanti da Calvesi nel corso di oltre sessant’anni di esperienza, studi ancora oggi fondamentali e imprescindibili per la comprensione critica dell’intera vicenda artistica del grande Boccioni, ha costituito la solida base del lavoro.”

Alberto Dambruosoè storico dell’arte, professore di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone, critico e curatore indipendente d’arte contemporanea, con base a Roma.Si è laureato nel 2000 in Storia dell’Arte Contemporanea alla Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali della Tuscia (VT) e ha ricevuto l’abilitazione all’insegnamento di Storia dell’Arte presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 2007.Specializzatosi nell’arte italiana degli anni Sessanta, con un particolare interesse verso il gruppo romano della “Scuola di Piazza del Popolo”, Dambruoso ha curato diverse mostre monografiche e collettive degli artisti che hanno dato vita a quel fervido periodo creativo per l’arte italiana del secondo Dopoguerra, in alcune occasioni insieme al Prof. Maurizio Calvesi. Sempre con Calvesi, Dambruoso ha curato il nuovo catalogo generale dell’opera di Umberto Boccioni edito da Allemandi nel dicembre 2016.Nel 2010, Dambruoso ha ideato “I Martedì Critici”, serie di incontri-dibattito con cadenza settimanale con i maggiori artisti, galleristi e critici del panorama artistico nazionale ed internazionale, che si tengono in luoghi istituzionali italiani (Chiostro del Bramante, Tempietto del Bramante, Quadriennale, Accademia di Belle Arti, Museo MACRO e MAXXI a Roma, ecc.) e che a settembre 2018 sono giunti all’ottavo anno di attività.Dal 2015 al 2017 Dambruoso è stato direttore artistico di “BoCs Art”, divenuto nel giro di appena qualche mese di programmazione, il progetto di residenza artistica più grande d’Europa.

Valentina Tebalaè storica dell’arte contemporanea e curatrice indipendente. Si laurea in Storia dell’Arte a Bologna, successivamente frequenta la School for CuratorialStudies di Venezia. Scrive per la rivista trimestrale d’arte contemporanea SMALL ZINE. È presidente della giovane associazione culturale Catartica Care, e membro della commissione scientifica del Palazzo della Cultura “P. Crupi” di Reggio Calabria. In occasione del centenario della morte di Boccioni è stata co-curatrice del progetto BOCCIONI+100 con la mostra “MODERNOLATRIA” presso la Galleria Nazionale di Cosenza,in collaborazione con il Polo Museale della Calabria e il Comune di Cosenza.Attualmentefrequenta la Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici di Bolognadove sta preparando la tesi di diploma sulle incisioni di Umberto Boccioni della collezione del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie degli Uffizi.

9 FEBBRAIO 2019 H:18.30

Presentazione delCatalogo generale di Umberto Boccioni

a cura di Maurizio Calvesi e Alberto Dambruoso – edito da Allemandi Editore, 2016

Presenta il volume Alberto Dambruoso – Introduce e modera Valentina Tebala

Interverranno Marisa Cagliostro e Giuseppina De Marco