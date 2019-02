Condividi

Solita situazione incresciosa per la viabilità cittadina, nel momento in cui le precipitazioni diventano copiose. Particolarmente, significativa, per la città di Reggio Calabria è lo scenario regalato da vialone e da tu tutte le arterie che conducono all’ingresso dell’aeroporto.

Le strade risultano allagate e difficile da percorrere per le autovetture. Ecco il video che racconta come stanno le cose: