Reggio Calabria – Oggi stop alla differenziata in alcune zone

Si avvisa la cittadinanza che, a causa dei mancati scarichi per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti (nello specifico riguardanti la frazione organica) il servizio di raccolta notturno verrà effettuato per la sola zona del centro storico (organico e vetro).

Per le restanti zone (Pineta Zerbi – Tremulini – Eremo, Santa Caterina – San Brunello, Catona (escluse Villa san Giuseppe, Salice, Rosalì, Arghillà), Gallico – Sambatello, escluse palazzine poste) il servizio di raccolta del rifiuto organico, previsto per il turno notturno verra’ effettuato come da calendario questo giovedì 7 febbraio.

Si rassicura che questa azienda, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, sta mettendo in campo tutte le più appropriate iniziative organizzative al fine di contenere i disagi a carico della popolazione. Eventuali ritardi nei servizi saranno prontamente recuperati.

Si ringrazia sin d’ora la cittadinanza per la collaborazione.

AVR S.p.A.

Si rammenta, infine, che per ogni informazione sono attivi:

