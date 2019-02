Reggio Calabria – L’irresistibile coppia Lopez-Solenghi fa impazzire il Cilea

Condividi

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – “Non mi interessa cosa fai per guadagnarti da vivere, voglio sapere cosa ti fa soffrire e se sogni ancora di incontrare il desiderio del tuo cuore. Non mi interessa quanti anni hai, voglio sapere se rischieresti di sembrare ridicolo per amore, per l’avventura di essere vivo. Non mi interessa sapere cosa verrà dopo di noi, voglio sapere se potrò ancora prenderti per mano, se avrò ancora il privilegio di specchiarmi nel tuo sorriso. Voglio sapere, vogliamo sapere se anche nell’emozione di quell’istante, nel gioco inesauribile dell’essere stati in scena accanto a te, anche stasera, che ripetiamo quel magico gioco , tu sei ancora qui accanto a noi, Anna”.

Con queste dolci e commoventi parole, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ricordano l’amica Anna Marchesini durante il loro show in scena ieri sera al teatro “Francesco Cilea”, evento inserito all’interno della kermesse Officina dell’Arte, lasciando senza parole un pubblico che si alza in piedi per applaudire due “mostri” sacri dello spettacolo. Veri ed infaticabili mattatori del palcoscenico riescono per quasi due ore, a mantenere lo spirito del loro storico trio anche se manca “solo” fisicamente Anna perché in realtà, l’amica e compagna di avventura è presente non solo nel ricordo, ma in una complicità ancora viva.

Esilaranti sketch, canzoni incastonate grazie alla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio, imitazioni come l’incontro tra Papa Francesco e Papa Ratzinger in un siparietto di vita domestica o il monologo di “Amleto” e le parole del dizionario con in sottofondo la musica di Super Quark di Piero Angela, magistralmente proposto da Solenghi, strappano continui applausi e frenetiche risate tant’è che in molte battute, sono gli stessi attori a sorridere sornioni con il pubblico.

Tullio e Massimo sanno divertire in maniera pulita e ironica lanciando le giuste frecciate quando servono. E non si salva nessuno: ne hanno per i politici, per la televisione, per la società in toto. Meraviglioso il Maurizio Costanzo show con Giampiero Mughini, Romano Prodi, Conte e Berlusconi, le canzoni con le imitazioni di Patty Pravo presentata da un Solenghi nelle vesti di Pippo Baudo, poi Domenico Modugno, Giorgio Gaber, Frank Sinatra che duetta con Dean Martin e Gino Paoli con Ornella Vanoni.

La velocità con la quale passano da un personaggio all’altro è stupefacente, non perdono nemmeno un secondo lasciando così al pubblico di riprendere fiato. E no, perché ce ne stanno di cose da fare e dire e questo Massimo e Tullio lo sanno molto bene.

Si coglie immediatamente l’amicizia, l’affiatamento tra i due attori che si punzecchiano da quando inizia lo show fino alla fine.

“Il nostro non è il tipico rapporto tra colleghi che si ritrovano sul palcoscenico – rompe l’emozione Lopez – Il nostro è un rapporto di profonda e vera amicizia e con tutta franchezza, posso dire che Tullio è il mio migliore amico, il migliore amico dell’uomo. E’ fedele, quando lo chiami arriva subito, non sporca e poi averlo a fianco, mi fa sentire protetto. E’ come avere un nonno che mi è sempre mancato”.

Ci hanno messo 15 anni per tornare insieme di nuovo sul palco ma di sicuro, non hanno perso la grande capacità di improvvisazione, di incastrare personaggi e storie, di giocare con la satira e soprattutto, di farsi volere bene per come sono.

Ed è la forza di “My Way” del mitico Frank Sinatra che riecheggia in teatro a far cogliere il messaggio lasciato in riva allo Stretto da Solenghi e Lopez: “fate quello che dovete”. Molte scelte non vengono condivise, altre addirittura possono fare del male alle persone che ci sono vicine. Pure questo significa essere uomo: saper prendere le decisioni difficili, vivere la propria vita coraggiosamente, fare delle scelte e portarle fino in fondo, piuttosto che essere accomodanti con la società e accontentarsi di quello che ci offre, che poi, alla fine, non è niente. Insomma vivere bene e basta.