Reggio Calabria – Incendio danneggia locale chiuso per ristrutturazione

Un incendio ha danneggiato arredi e strutture interne dell’esercizio commerciale la “Casa del Caffè Torrefazione” ubicata sulla via Nazionale di Gallico. Da qualche giorno il locale aveva chiuso temporaneamente per rinnovare il punto vendita.

L’incendio è divampato attorno alle 23.30, sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto a domare le fiamme, sulla cui natura sono in corso le indagini della Polizia di Stato. È stato necessario anche l’intervento di tecnici Enel in quanto le fiamme hanno interessato la rete elettrica che serve il locale. Già in passato, alla vigilia dell’inaugurazione, nella notte tra il 10 e l’11 marzo 2017, sempre un incendio aveva interessato lo stesso esercizio commerciale.