Reggio Calabria – Forza Italia: “Si apra un dibattito sul futuro del Miramare”

“Occorre che in Città si apra un dibattito serio sulla giusta valorizzazione del Miramare”. Lo chiede all’unisono il Gruppo Forza Italia composto da Mary Caracciolo (capogruppo), Lucio Dattola, Pasquale Imbalzano, Giuseppe D’Ascoli.

“Ovviamente per una ottimale valorizzazione riteniamo che non si possa essere pregiudizialmente contrari a una vendita dell’immobile.

I tentativi dell’attuale Amministrazione Falcomatà, come è noto, non hanno condotto ad una reale valorizzazione del bene. Tutte le iniziative poste in essere in realtà sono risultate fallimentari come i quattro anni di disamministrazione di Falcomatà.

Il Miramare è un magnifico lascito a favore della Città che Falcomatà non è riuscito a valorizzare e pertanto non risulta assurda l’idea della vendita, scongiurata invece senza alcuna ragione dai 5 stelle.

Certo appare assurdo che proprio Falcomatà parli oggi di vendita, visto che qualche anno fa gridava pomposamente: i gioielli di famiglia non si vendono!

Ma aldilà dell’ipocrisia del Sindaco in questi anni è mancata completamene una visione turistica della Città necessaria per ridonare alla nostra Reggio l’antico splendore rappresentato da una via Marina, nuovo salotto della Città, volta ad accogliere turisti per godere delle nostre bellezze natu-rali e non come oggi solo della vistosa incuria del verde e della manutenzione stradale.

Falcomatà non è riuscito neanche ad utilizzare i fondi europei per un’adeguata valorizzazione della struttura, con l’intesa ovviamente della Soprintenda.

Non vi è traccia infatti di un progetto serio per ridonare luce alla Città, ma solo di modifiche assurde al regolamento per la alienazione dei beni che anziché incentivare la legalità e la valorizzazione degli immobili del Comune si pongono come uno stupito tentativo di bypassare le regole della vendita pubblica.

È innegabile invece che l’unico modo per favorire in modo corretto l’alienazione degli immobili del Comune è quello di valorizzare il contesto cittadino, per renderlo più appetibile si compratori eventuali.

Ovviamente Falcomatà, che ha mostrato varie volte una debole visione politica, ha fallito anche in questo”.