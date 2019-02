Reggio Calabria, Dieni: “No alla vendita dell’ex Miramare”

Condividi

«Voci molto insistenti confermano l’intenzione dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria di vendere l’ex Hotel Miramare a soggetti privati. Sarebbe un errore da evitare assolutamente». È quanto afferma la portavoce del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

«Nell’ultimo consiglio comunale di ieri – spiega la deputata –, è stato modificato il regolamento per l’alienazione del patrimonio comunale ed è stata così introdotta la possibilità di procedere alla alienazione dei beni mediante trattativa privata, preceduta da gara informale con i soggetti che hanno manifestato interesse all’acquisto, indipendentemente dal numero minimo di soggetti intervenuti».

«Al di là delle questioni tecniche – aggiunge Dieni –, cresce la preoccupazione per una eventuale alienazione dell’immobile ex Miramare, uno dei pochi “gioielli di famiglia” di cui dispone il Comune, la cui vendita sarebbe a dir poco inspiegabile, oltre che inopportuna, visto e considerato che questa amministrazione è ormai entrata nel suo ultimo anno di mandato».

«Il buonsenso – conclude la portavoce 5 stelle – consiglierebbe invece di trovare altre soluzioni che permettano di usare e valorizzare al meglio questo bene pubblico, magari facendolo diventare un punto di riferimento per le principali attività culturali della comunità. Questo sarebbe un modo intelligente e produttivo di reimpiegare l’immobile. La sua vendita, invece, sarebbe difficilmente comprensibile e arrecherebbe un danno di rilievo alla città».