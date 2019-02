Reggio Calabria – Ciambra, prossima settimana ripristino scuolabus

Condividi

In data odierna, è stata convocata, presso questo Palazzo del Governo, una riunione avente quali argomenti all’ordine del giorno il servizio scuolabus per i bambini della Ciambra, attualmente non operante, e la complessa problematica di ordine igienico-sanitario ed ambientale insistente in quel sito.

All’incontro hanno partecipato i Commissari Straordinari del Comune di Gioia Tauro, i rappresentanti della Città Metropolitana, il delegato del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, i rappresentanti delle Forze dell’ordine e dell A.S.P..

I Commissari Straordinari hanno fornito assicurazione in merito al ripristino del servizio scuolabus entro la prossima settimana. Circa i lavori di asfaltatura del manto stradale all’interno del cennato quartiere, hanno riferito che gli stessi sono iniziati lo scorso lunedì e che, ove non si verifichino condizioni metereologiche avverse, avranno termine entro venti giorni.

La Prefettura continuerà a monitorare la situazione.