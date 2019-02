Reggio Calabria – Automobili senza assicurazione e revisione: sequestrati 4 veicoli

Condividi

Nei giorni scorsi, nell’ambito delle iniziative mirate al contrasto della circolazione dei veicoli circolanti senza copertura assicurativa e della prevista revisione, il Servizio di Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in collaborazione con la Fondazione ANIA, ha predisposto, sull’intero territorio nazionale, dei servizi specifici con l’utilizzo dei sistemi “Street Control”, dotati di tecnologia per la lettura automatica delle targhe e interrogazione delle banche dati per il successivo riscontro.

In tale ottica, personale della Sezione di Polizia Stradale di Reggio Calabria, impegnato nei servizi quotidiani per la vigilanza stradale sia nel tratto autostradale di competenza che nel tratto ordinario dell’intera Provincia ha proceduto ai citati controlli che prevedono l’immediata contestazione delle infrazioni della mancata copertura assicurativa obbligatoria e del mancato rispetto dei termini di revisione dei veicoli.

All’esito dei citati servizi, che proseguiranno nei prossimi giorni, sono stati contravvenzionate 16 persone e sequestrati 4 veicoli.