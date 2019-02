Reggio Calabria – Al “Cilea” il musical “Disincantate–Le più stronze del reame”

Condividi

di Grazia Candido – Al teatro “Francesco Cilea” il 5 Marzo ritorna a grande richiesta il musical “Disincantate – Le più stronze del reame”, evento organizzato dall’associazione “Agiduemila Volontariato” presieduta dalla professoressa Sara Bottari.

Sul palco della massima culla dell’arte reggina, dieci principesse ribelli dell’irriverente varietà off-Broadway mostreranno come sono diventate, il cambiamento che hanno subito col tempo.

Le nostre eroine, viste nell’immaginario collettivo come ragazze perfette, dolci e succubi del loro principe azzurro, in questo spettacolo affronteranno temi sempre discussi e molto attuali.

La diversità, l’emancipazione, lo sfruttamento dell’immagine, l’alcolismo o la paura di perdere la propria bellezza, rappresentano il sottotesto di ciò che raccontano al pubblico. Insomma, vedremo principesse che, prima di tutto, sono donne, pronte a farsi strada e a lottare per dare onore alla proprio dignità, il tutto con ironia e un pizzico di malizia.

“E’ uno spettacolo molto simpatico, un po’ irriverente nel senso che le favole che normalmente leggiamo con la conclusione “e vissero felici e contenti”, vengono in maniera molto ironica, ribaltate laddove si parla di donne che vanno alla ricerca di una dimensione personale – spiega la presidente Bottari – Il musical per la regia e l’adattamento di Matteo Borghi, è stato già fatto l’estate scorsa ad Ecolandia ed è piaciuto tantissimo tant’è che ci siamo imbarcati in questa impresa, proponendolo come autofinanziamento della nostra attività del centro diurno per disabili adulti. E’ una compagnia di 10 elementi, sei sono le talentuose artiste tra le più quotate nel panorama musicale italiano, che per fortuna, viene a spese proprie”.

L’associazione Agiduemila dal 1991 è attiva sul territorio reggino e offre opportunità di supporto a persone con disabilità fisica e/o mentale grazie ad operatori qualificati che, con dedizione ed amore, si occupano quotidianamente dei 18 disabili che frequentano la sede “donando” il proprio tempo per regalare serenità ai meno fortunati.

“Andiamo avanti con le nostre forze e con l’aiuto delle famiglie per fare fronte a tutte le spese dell’associazione che presiedo dal 1991 – aggiunge la professoressa Bottari – Attualmente, siamo ospiti della Fondazione “La provvidenza Onlus” sita in via Trabocchetto III n. 1 di Reggio Calabria (accanto l’istituto per Geometri “Righi”) e lo scorso venerdì, abbiamo festeggiato 28 anni di attività. Attività sociali e culturali atte a portare al miglioramento della qualità della vita, della dignità della persona, della valorizzazione delle potenzialità di ciascuno. Nonostante gli acciacchi dell’età e le numerose difficoltà economiche, resisto e continuo a lavorare per i miei ragazzi perché quello che mi danno loro, l’affetto puro e tenero, i loro abbracci, mi ricompensano di tutti i sacrifici che facciamo in una città che forse, dovrebbe guardare con maggiore attenzione certe realtà sociali”.

Per info sullo spettacolo e prenotazioni è possibile contattare i numeri di telefono: 3280745898 – 3496035578