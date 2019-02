Polistena – Furto aggravato, carabinieri arrestano tre rumene

Condividi

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Taurianova, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno arrestato a Polistena tre cittadine di nazionalità rumena, residenti a Reggio Calabria, per il reato di furto aggravato.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Polistena, allertati per un furto di generi alimentari al supermercato “Conad”, all’esito di mirate e immediate ricerche, hanno bloccato una autovettura sospetta per le vie del paese. A bordo i militari hanno fermato tre donne, originarie della Romania, DUMITRU Elena, di 31 anni, COSTICA Mariana di 37 anni, DOBRE Valentina Lucia di 47 anni, tutte gravate da numerosi precedenti di polizia per reati predatori e residenti a Reggio Calabria. I militari hanno quindi perquisito il veicolo rinvenendo una grande quantità di merce, tra alcolici, prodotti cosmetici, dolci, prodotti per la casa, bevande e altri alimenti. Immediate verifiche infatti, hanno consentito di accertare che la merce era oggetto del segnalato furto alla Conad di Polistena, ma anche frutto di altri furti delle precedenti ore all’”M.D.” di Polistena e di Rosarno.

La refurtiva, dal valore di oltre mille euro, è stata restituita ai leggittimi proprietari. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri per riscontrare se le stesse donne si sono rese responsabili di altri recenti furti ad esercizi commerciali nel territorio.

Le arrestate, al termine delle formalità di rito, sono state ristrette presso le camere di sicurezza della Compagnia di Taurianova in attesa del giudizio di convalida.