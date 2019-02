Lopez e Solenghi: “Al Cilea tante risate e nel cuore sempre Anna”

Condividi

di Grazia Candido – Prima di essere due grandi attori sono due amici fraterni, due anime sensibili e buone che, ancora oggi in tutto ciò che fanno, hanno un pensiero d’amore e stima per la loro amica Anna andata via troppo presto. Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo 15 anni in uno show di cui sono interpreti ed autori, coadiuvati dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio. E nel lungo tour che li sta vedendo impegnati da Nord a Sud della Penisola, faranno anche tappa il 7 Febbraio al teatro “Francesco Cilea” grazie alla compagnia teatrale Officina dell’Arte.

Imitazioni, canzoni, esilaranti sketch per uno show che, sicuramente, lascerà il pubblico di Reggio Calabria senza parole.

Lopez: “Speriamo che sia così, sta andando molto bene in tutta Italia. Stiamo girando già da un po’ e sembra di essere a teatro con i parenti e non con il pubblico nel senso che si percepisce un affetto da parte della gente che è straordinario, ci aspettano a fine spettacolo per ringraziarci per la serata trascorsa e questo è motivo di grande soddisfazione. E poi ridiamo tanto”.

Solenghi: “La speranza è sempre quella, sin’ora è andata così. Di solito, ci vengono a dire che hanno le mandibole affaticate perché continuano a ridere e questa è la nostra meta”.

Come è nato questo show?

Lopez: “Abbiamo sempre pensato di fare qualcosa insieme, non abbiamo mai smesso di sentirci, di frequentarci perché alla base di tutto c’è un’amicizia tra noi, con il trio. Abbiamo fatto “Tale e quale show” con Carlo Conti e lui, ad un certo punto, ci ha detto: “ma perchè non fate uno spettacolo tutto vostro?”. Io già facevo delle cose e con Gabriele Comeglio abbiamo pensato di continuare la scia dello show coinvolgendo Tullio. Questo spettacolo lo abbiamo scritto in pochissimo tempo e la dice lunga sull’intesa e sul rapporto che c’è tra di noi”.

Solenghi: “Semplicemente, due vecchi amici che si ritrovano in scena e hanno deciso di riutilizzare il loro modo di narrare che era quello del Trio raccontando cose nuove. Da qui, come le scatole cinesi, passiamo da un momento musicale ad uno sketch ad una imitazione. Due ore di questo percorso che ha come base una proposta nostra, la nostra denominazione di origine controllata”.

Due vecchi amici che si ritrovano sul palco dopo un bel po’ di tempo ma sembra che gli anni non siano passati. Cosa avete provato quando si è riaperto il sipario?

Lopez: “Sembrava che avevamo interrotto il giorno prima di lavorare, c’è stata un’intesa immediata. E’ come quando smetti di andare in bicicletta e poi la riprendi, la cosa viene immediatamente. La forte intesa, l’amicizia, il rispetto sono elementi fondamentali”.

Solenghi: “Un’emozione grande e positiva. Ci sono due tipi di emozione: una è di ritrovarsi, anche se io e Massimo ci siamo sempre frequentati, a Roma abitiamo nello stesso comprensorio e se non ci si vedeva sul palco, spesso ci si vedeva alla riunione del condominio; l’altra è nostalgica per la mancanza di Anna”.

E’ una sfida difficile la vostra ma è sempre con voi l’amica Anna Marchesini.

Lopez: “Sì, c’è tanta emozione e ci sarà un momento in cui la ricorderemo. A prescindere dal ricordo, c’è una presenza continua perché è riconoscibile il nostro marchio di fabbrica, lo stile di comicità che sempre ci ha appartenuto e ce lo ritroviamo. E’ come sentire la sua presenza”.

Solenghi: “L’ultima volta che ci siamo visti sul palco anche se eravamo in due, c’era la speranza di coinvolgere anche lei. Oggi, ahimè, non è più possibile e questo ci dà una grande angoscia al cuore”.

Ma cosa vi direbbe Anna dopo aver visto il vostro show?

Lopez: “ Conoscendola, cercherebbe sempre di spiazzarci, ci siamo sempre divertiti con lo spiazzamento. Non ci direbbe bravi ma quand’è che vi sposate?”.

Solenghi: “Secondo me, vorrebbe salire con noi sul palco, farsi coinvolgere e riprendere quel percorso meraviglioso che abbiamo fatto per 12 anni”.

Possiamo dire che il vostro show è un viaggio che accarezza alcuni capolavori della nostra vita che ci strappano tanti sorrisi ma impongono anche una riflessione?

Lopez: “Dipende dallo spettatore. Mentre scriviamo ed inventiamo uno spettacolo, non diamo una motivazione, facciamo un percorso sul palco, ci divertiamo tantissimo e questo deve arrivare al pubblico. Eravamo convinti che la gente si sarebbe divertita ma non eravamo certi di arrivare a questo punto. Siamo rimasti colpiti anche noi dal grande risultato raggiunto”.

Solenghi: “La perdita di Anna noi l’abbiamo metabolizzata in scena ed è come se si avvertisse la sua presenza. A parte che c’è un momento dedicato a lei che scatena un applauso incredibile del pubblico e ci fa capire quando sia ancora viva la sua presenza non solo sul palco ma anche giù in platea. Di sicuro, è uno spettacolo che fa ridere tanto e pensare molto”.

L’Officina dell’Arte vi ha voluto nel suo cartellone e continua con le proprie forze a produrre cultura in una terra bella ma troppo isolata. Volete dire qualcosa a questi folli sognatori?

Lopez: “Dico che sono degli eroi perché oggi, bisogna combattere con il nemico più acerrimo che è la burocrazia e se si riesce a vincere queste sfide importantissime affermando la cultura, elemento essenziale per il nostro Paese, anche se sembra che lo spettacolo non sia importante perchè paragonato alla frivolezza, allora ben vengano questi eroi. L’arte aiuta le persone a crescere, a svilupparsi, aiuta l’anima. Quindi, quelli che riescono a fare un’operazione del genere e a far sì che i teatri riaprano e non chiudano, vanno solo premiati”.

Solenghi: “Contrastare le dimenticanze dei politici, la trascuratezza, il fatto di essere isolati o discriminati perché si è del Sud e poi anche la malavita che condiziona queste terre, è il modo giusto per opporsi a tutto ciò che non va. Dire io non ci sto a queste cose attraverso il teatro è il modo più civile, più esaltante e più culturalmente efficace. Quindi, Officina dell’arte continua a sognare e a fare per la tua terra, per il Sud”.