Lamezia Terme – Barby’s Dance di Reggio Calabria ai primi posti per “Fantasy dance”

Si è concluso con grande successo il XXIII Trofeo New Hollywood Dance, svoltosi nei giorni scorsi a Lamezia Terme.

Il Concorso Interregionale di Danze Accademiche, sotto la regia del Maestro Luigi Papaleo, ha registrato in 4 giornate di gare, la partecipazione di 88 coppie fisiche, 92 esibizioni di Danza Aerea, 125 di Danze Coreografiche, 200 di Danza Accademica e di ben 2500 ballerini in pista.

Grande soddisfazione per la scuola di danza Barby’s Dance di Reggio Calabria che si è aggiudicata due Primi posti nella categoria Fantasy Dance.

I 26 allievi della scuola diretta dall’insegnate Barbara Sulfaro diplomata ANMB, hanno presentato due coreografie di hip hop e danza moderna davanti a una giuria d’eccezione composta, tra gli altri, dai ballerini e coreografi Paola Belli, Dario Lupinacci e Sabatino D’Eustacchio. E’ stato un evento sportivo di grande valenza che ha coinvolto più di 100 ASA provenienti da tutta la regione Calabria, apprezzati maestri di ballo, giudici di gara ed operatori esterni. Il tutto organizzato e gestito in maniera impeccabile dallo staff CSEN da sempre valido promotore dello sport e del sano agonismo.