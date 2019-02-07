La Guardia di Finanza si riorganizza: nuove compagnie a Reggio Calabria

DAL 1 GENNAIO 2019, È ENTRATA IN VIGORE LA RIFORMA DEI REPARTI TERRITORIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA, DISPOSTA CON APPOSITO PROVVEDIMENTO ORDINATIVO DEL COMANDO GENERALE.
INTIMA RATIODELLA REVISIONE ORGANIZZATIVA È, DIFATTI, QUELLA DI ASSICURARE, A LIVELLO NAZIONALE, UNA PIÙ CAPILLARE PRESENZADELLE FIAMME GIALLE SUL TERRITORIO, ELEVANDOE RAMIFICANDOIL LIVELLO E LA CAPACITÀ RAPPRESENTATIVA DEL CORPO.
NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, LA RIORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’ARCHITETTURA DEL CORPO HA PREVISTO L’ISTITUZIONE DI 4 COMPAGNIECHE CONCORRERANNO, AGGIUNGENDOSI AI REPARTI GIÀ ESISTENTI, ALLO SVOLGIMENTO DELLA MISSIONISTITUZIONALEDI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIAA TUTELA DEL BILANCIO PUBBLICO NAZIONALE, DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DELL’UNIONE EUROPEA.
ATTRAVERSO LA NUOVA CONFIGURAZIONE PROVINCIALE, L’ORGANO DI VERTICE DEL CORPOHA RIDISEGNATO LE FUNZIONIE LE STRUTTUREDEI REPARTI DIRETTAMENTE DIPENDENTI DAL COMANDO PROVINCIALE.
ACCANTO AL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA DI REGGIO CALABRIA – ANCH’ESSO RECENTEMENTE RIVISITATO –, IN LINEDAL COMANDANTE PROVINCIALE DIPENDERANNO 3 GRUPPI: IL GRUPPO REGGIO CALABRIAE IL GRUPPO GIOIA TAURO, CON LE INNOVATIVE FUNZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA, E IL GRUPPO LOCRI CHE, UNITAMENTE ALLE PREDETTE FUNZIONI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA, CONSERVERÀ ANCHE COMPITI OPERATIVI.
PIÙ NEL DETTAGLIO, ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL GRUPPO REGGIO CALABRIASONO STATE ALLOCATE 4 COMPAGNIE: LE NEO ISTITUITE COMPAGNIA REGGIO CALABRIA E COMPAGNIA PRONTO IMPIEGO DI REGGIO CALABRIA(QUEST’ULTIMA CON ALLE DIPENDENZE PERSONALE SPECIALIZZATO ANTI TERRORISMO PRONTO IMPIEGO, NONCHÉ LE UNITÀ CINOFILE ANTIDROGA E ANTICONTRABBANDO) E LE PREESISTENTI COMPAGNIE VILLA SAN GIOVANNI E MELITO DI PORTO SALVO.
ALLE DIRETTE DIPENDENZE, INVECE, DEL GRUPPO GIOIA TAURO, ALLA PREESISTENTE COMPAGNIA PALMI, ATTRAVERSO IL PROVVEDIMENTO ORDINATIVO, SI AFFIANCANO LE NEO ISTITUITE 1^ E 2^ COMPAGNIA DI GIOIA TAURO, L’UNA CON COMPITI PREVALENTEMENTEORIENTATI AL PRESIDIO ISTITUZIONALE DEL PORTO CON UN INTENSO MONITORAGGIO DEI MOLTEPLICI TRAFFICI IVI TRANSITANTI, L’ALTRA CON ORDINARI COMPITI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIASUL TERRITORIO DI PROPRIA COMPETENZA.
A BENEFICIAREDELLA DESCRITTA RIORGANIZZAZIONE, CON RIGUARDO ALLA DELICATA REALTÀ TERRITORIALE, PERVASA DA UN’INTENSA PRESENZA CRIMINALE, IN CONSIDERAZIONE ANCHE DI UN INCREMENTO ORGANICO DI FORZE IMPIEGATE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ, SARANNO, DUNQUE, TUTTI I MEMBRI DELLA COLLETTIVITÀ.
LA RIFORMA, INSOMMA, ATTUATA PROPRIO NELL’ANNO IN CUI IL CORPO FESTEGGIA I 245 ANNI DALLA SUA FONDAZIONE, GIUNGE DOPO L’ISTITUZIONE DELLA POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA AVVENUTA CON IL DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO 2001 N. 68 E RISPONDE ALL’ESIGENZA DI ADEGUARE LA STRUTTURA ORDINATIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLE SEMPRE MAGGIORI RICHIESTE D’INTERVENTO ISTITUZIONALEDETTATE DALL’ATTUALE CONTESTO SOCIO-ECONOMICO.