Il cantautore reggino Michelangelo Giordano torna in Georgia con la sua musica

Questa volta sarà la capitale georgiana, Tbilisi, ad accogliere il cantautore calabrese per un concerto che si terrà il prossimo 14 febbraio 2019. Michelangelo Giordano porterà sul palco le sue canzoni ricche di sfumature folk e pop cantautorale, con testi in lingua italiana e dialettale. L’invito, questa volta, è arrivato dal “Movimento Culturale Georgiani in Italia” che realizzerà questo evento con il patrocinio della città di Tbilisi e con l’associazione culturale “Atmosfere Popolari”.

Sarà un evento di grande rilevanza mediatica, durante il quale saranno presenti varie emittenti televisive della Georgia, con l’intento di portare allegria, buona musica e grandi emozioni nella giornata di San Valentino. Oltre al cantore Michelangelo Giordano che rappresenterà la nostra cultura e tradizione popolare, ci sarà il gruppo musicale georgiano Reliquia, il gruppo Krtsanisi ed il cantante lirico georgiano Irakli Nutsubidze.

Per il cantautore Michelangelo Giordano è un periodo di grande fermento artistico, infatti con la collaborazione dei suoi produttori Stefano Pulga ed Antonio Pirillo, sta preparando l’uscita del suo secondo album, prevista per la prossima primavera, ma già il 16 febbraio 2019 uscirà un’anticipazione: il brano intitolato “Mio Fratello”.