(FOTO) Oppido Mamertina (RC) -Topi all’interno del palazzo comunale

Che il Comune di Oppido Mamertina non navigasse in buone acque era ormai noto, ma che addirittura fosse nella fogna no! E’ quanto scrive in una nota Margherita Mazzeo Consigliere Comunale di Oppido Mamertina.

Uso l’ironia per sdrammatizzare, ma nella nostra Oppido al momento c’è veramente poco da ridere dato che da mesi si susseguono segnalazioni di cittadini che assistono al girovagare di topi per le vie del paese: intorno alla spazzatura, in mezzo all’erba, oppure entrare e uscire dai tombini. Nonostante abbia sollevato più volte la questione, nessun provvedimento è stato preso, ma adesso che i topi sono arrivati anche nella casa comunale, che si affaccia sul corso principale del paese, forse, oltre a prendere atto che il problema è stato finora sottostimato, bisognerebbe agire immediatamente.

Da diversi giorni infatti topi di varie dimensioni sono stati visti scorrazzare tra i corridoi del palazzo comunale, dove già i dipendenti sono costretti a lavorare al freddo e al gelo anche (ma non solo) a causa delle numerose infiltrazioni di acqua dal tetto mentre i cittadini che si recano al suo interno sono costretti a fare lo slalom tra recipienti posti perpendicolarmente ai diversi fori che presenta il sempre più pericolante controsoffitto (all’interno dei quali sono ben visibili anche alcuni cavi dell’elettricità), i cui detriti cadenti per fortuna ad oggi non hanno ancora colpito nessuno, ma non si può però escludere che ciò accada qualora dovesse cedere anche in altri punti, cosa facilmente prevedibile data la sua vetustà e la totale mancanza di manutenzione.

Come potrete vedere anche voi dalle immagini, è facile comprendere quanto le condizioni in cui verte al momento il palazzo comunale possa facilitare il proliferarsi di specie animali di ogni tipo, e che i topi potrebbero facilmente avere accesso al palazzo proprio dal cortile dello stesso che versa in altrettanto pessime condizioni.

Con la presente, oltre a porre l’attenzione su una situazione per troppo tempo nascosta sotto al tappeto se pur ben visibile da tutti, si chiede quindi che il Sindaco, con riferimento alle proprie funzioni di Autorità Sanitaria, e l’amministrazione comunale intervenga immediatamente a tutela della salute, diritto fondamentale dell’individuo. Preannuncio che la questione verrà portata all’attenzione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ma data la criticità della situazione spero che questa mia iniziativa funga da stimolo affinché vengano presi provvedimenti già nell’immediato.

Margherita Mazzeo

Consigliere Comunale di Oppido Mamertina