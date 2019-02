Due le sedute di Consiglio regionale a febbraio

Condividi

Sono due le sedute del Consiglio regionale della Calabria programmate per il mese di febbraio.

Lo ha deciso la conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari che, coordinata dal presidente dell’Assemblea Nicola Irto, si è riunita questa mattina a palazzo Tommaso Campanella.

L’organismo istituzionale ha stabilito per martedì 12 febbraio una tornata di lavori dedicata alle attività di sindacato ispettivo dei consiglieri regionali. La successiva riunione dell’Aula è stata invece fissata per martedì 26. Alla conferenza dei capigruppo hanno partecipato i consiglieri Arruzzolo (Nuovo Centro Destra), Gallo (Casa delle Libertà), Giudiceandrea (Democratici Progressisti) Nucera (La Sinistra), Orsomarso (Misto), Parente (Forza Italia), Romeo (Partito Democratico) e Scalzo (Moderati per la Calabria).