Diga del Menta, condotta Sorical rotta. Falcomatá lo annuncia su Fb

“Apprendiamo da SORICAL che la loro condotta che collega la Diga del Menta alla nostra città si è, per l’ennesima volta, rotta – scrive il sindaco Giuseppe Falcomatá sul suo profilo Facebook – I tecnici di SORICAL ci hanno comunicato che l’intervento durerà circa una settimana”.

“Pertanto si verificheranno disservizi, in particolare durante le ore notturne,nelle seguenti zone: Santa Caterina, San Brunello, Sbarre, Gebbione, Modena, San Sperato, Ciccarello – continua il sindaco –

Invece a Reggio Campi, Sant’Antonio, Condera, Spirito Santo, San Giovannello, Vallone Petrara, Sant’Anna, Cardinale Portanova, Tremulini vi saranno disservizi anche durante le ore diurne.

È preoccupante che il problema si ripeta per la terza volta in un mese e stiamo approfondendo il perché.

Gli Uffici comunali sono già attivati per porre rimedio alle emergenze con autobotti e interventi rapidi.

Vi terrò aggiornati sull’evolversi della questione”.