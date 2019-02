CulturaIdentità, Calabria protagonista nel mensile distribuito in tutta Italia

Condividi

«La cultura è il pane dell’Italia». Così Nino Spirlì, responsabile

della Calabria del movimento nazionale CulturaIdentità, in occasione

della festa milanese per il primo numero dell’omonimo periodico,

distribuito in tutta Italia con il quotidiano Il Giornale il primo

venerdì di ogni mese.

Fondato dall’attore e regista Edoardo Sylos

Labini, che ne è anche editore, e diretto da Alessandro Sansoni, il

magazine rappresenta un importante traguardo in un momento storico in

cui i giornali fanno fatica a sopravvivere alle sempre più stringenti

logiche di mercato. «Siamo riusciti a dare vita a una significativa

iniziativa editoriale che si fonda sulla sostanza e sulla credibilità

– ha rimarcato Nino Spirlì – CulturàIdentità è un mensile antiretorico

ed è più di un sogno, perché concreto. L’azione è costruzione e, a

differenza dei sogni che si aspetta si avverino, questo è un progetto

concreto, tangibile, realizzato da persone che fanno cultura, perché

sono cultura a tutela del patrimonio identitario. Lo stiamo

dimostrando con le nostre battaglie – ha aggiunto il giornalista,

scrittore e autore televisivo Spirlì – a partire a quella del Tempio

di Kaulon a Monasterace, passando alle azioni per la Villa Romana di

Caulonia fino a tutte le iniziative in Calabria e sull’intero

territorio nazionale. Stiamo dimostrando che realizzare cultura ad

alti livelli non è una chimera e lo stiamo facendo – ha concluso – con

testa e anima, con iniziative che altri non solo non hanno a cuore ma

che non gli passano nemmeno per l’anticamera del cervello. Con la

cultura l’Italia vive». I festeggiamenti hanno visto protagonista la

Calabria con il responsabile Nino Spirlì, la vice responsabile

regionale Tilde Minasi, il responsabile di Vibo Valentia Pasquale La

Gamba, il giornalista Antonio Sergi ma anche l’imprenditore Domenico

Altomonte che, anche a Milano come in tutto il mondo, ha meravigliato

con l’unicum calabrese: il Bergamotto. Una grande festa caratterizzata

anche dalla presenza di intellettuali e volti noti del mondo dello

spettacolo come Alessandro Meluzzi, Giampaolo Rossi, Giusy Versace,

Umberto Smaila, Paolo e Luna Berlusconi, il tutto all’insegna

dell’italianità per dare il benvenuto al nuovo mensile

CulturaIdentità, dunque, 32 pagine intense contro il politicamente

corretto che ospitano le firme degli intellettuali e degli uomini di

cultura più interessanti del panorama giornalistico italiano in cui la

Calabria non poteva che essere, ancora una volta, assoluta protagonista.