Caracciolo (FI): “Buche e voragini nelle strade mettono in pericolo i cittadini”

Condividi

“L’ATAM ha comunicato un indebolimento del servizio di trasporto a causa delle cattive condizioni della manutenzione stradale in diverse zone della Città di Reggio Calabria. Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Mary Caracciolo.

Non finisce di stupire quindi l’Amministrazione Falcomatà che ha condotto persino la sua società ATAM ad addivenire a drastiche soluzioni in ragione del disastroso stato in cui versa la manutenzione stradale nel nostro Comune.

Negli anni più volte abbiamo sentito il solito ritornello per cui “non verranno più rattoppate le buche, ma saranno rifatte le strade”.

In realtà è lampante e sotto gli occhi di tutti il profondo disagio in cui versa la manutenzione stradale del Comune di Reggio Calabria.

Buche e voragini mettono in serio pericolo i cittadini reggini non solo nei quartieri della Città, bensì anche nel centro Città. La mancanza di una visione strategica di Reggio Calabria e l’assenza di una qualsiasi progettualità hanno condotto a provvedimenti spot fallimentari e inadeguati a gestire quella che ormai è una emergenza!

Ed inoltre ad oggi le poche risorse conferite alla Società Castore non consentono una precisa e solerte programmazione degli interventi di manutenzione.

Il risultato? È sotto gli occhi di tutti e per l’ennesima volta mortifica i cittadini reggini costretti a causa di questa Amministrazione ad assistere persino all’indebolimento del servizio di trasporto!

Auspichiamo in una risoluzione celere del problema. Non esistono cittadini di serie A e di serie B, il servizio di trasporto deve essere garantito a tutti”.