Ascensori guasti all’ospedale di Locri, il sindaco: “Farò esposto”

Il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese presenterà formale esposto in Procura, “affinché vengano individuati e assicurati alla giustizia i responsabili materiali e morali del disastro sanitario che quotidianamente colpisce i cittadini della Locride”.

Il post su Facebook che vede gli operatori del Pronto soccorso e del 118 trasportare a “spalla” una donna, ha creato ancora una volta un generale senso di indignazione, racchiuso nelle parole del primo cittadino che esprime un sincero “grazie” al valoroso personale ospedaliero, del Pronto soccorso e del 118 che, con abnegazione e coraggio, prestano attività in vergognose e critiche condizioni”. Ma poi annuncia che nella sua qualità di Sindaco della Città di Locri e Autorità Sanitaria Locale “presenterà in nome e per conto di tutta l’Amministrazione comunale, formale esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri”.