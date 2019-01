Villa San Giovanni (RC) – Comune virtuoso, sul podio per la raccolta differenziata

Condividi

Il Comune di Villa San Giovanni si distingue come comune virtuoso della provincia di Reggio Calabria e sale sul podio di Legambiente ritirando il premio “Comuni ricicloni 2018”.

I dati raccolti da Legambiente dimostrano come grazie ai cittadini anche per l’anno 2017 Villa si sia distinta dimostrato grande senso civico. Villa premiata insieme a Delianuova ma classificata anche al terzo posto dei comuni costieri che, come evidenziato, sono le realtà ad avere più difficoltà a raggiungere la soglia del 60%. Nonostante i disagi iniziali i cittadini hanno consegnato alla città, per il terzo anno consecutivo, un risultato eccezionale che sarà confermato anche nei prossimi anni.

“Sono soddisfatto e ritirare questo premio a nome dell’amministrazione e della città mi riempie di orgoglio – ha dichiarato l’assessore all’ambiente e servizi esterni Pietro Caminiti – questa è un importante risultato per i cittadini da loro conquistato. Il sistema di raccolta differenziato a Villa è stato avviato ad ottobre 2014 e per il terzo anno consecutivo abbiamo ottenuto risultati concreti che ci hanno consegnato quest’ulteriore riconoscimento da parte di Legambiente. Un grazie va, soprattutto, ai cittadini che, dati alla mano, hanno dimostrato uno spiccato senso civico che differenzia Villa nel panorama reggino.

Va sottolineato che se da un lato i cittadini villesi meritano un plauso perché differenziano sempre di più e sempre meglio, dall’altro è vero anche che i dati (in tonnellate) di raccolta indifferenziata rimangono costanti per via delle micro discariche presenti in città. Su questo punto è necessario specificare quanto sia stato fondamentale e rilevante il lavoro svolto dalle guardie per l’ambiente che, solo nell’anno 2018, hanno eseguito oltre 700 controlli, e in base ai rilievi è stato certificato che non è solo il cittadino villese a sporcare la città ma a depositare rifiuti creando discariche sono, soprattutto, cittadini dei comuni limitrofi. Per contrastare questo fenomeno abbiamo rimodulato il regolamento sul conferimento dei rifiuti e le sanzioni per i trasgressori.Per aumentare sempre di più la percentuale della raccolta differenziata e abbattere il muro del 70% per l’anno in corso, il Comune oltre all’isola ecologica itinerante partita nell’estate 2017 in via sperimentale è stata mantenuta come servizio costante per la città. Inoltre, è di prossima realizzazione l’isola ecologia”.

Il comune di Villa e Delianuova sono gli unici comuni a superare la soglia del 65% in una provincia che ha una media del 28%.

Pienamente soddisfatto e pronto a lavorare per garantire e migliorare il risultato il sindaco Giovanni Siclari rivolge il suo appello ai villesi: “sono fiero di questo premio e dei cittadini che hanno a cuore la città, a loro mi rivolgo affinché, anche in modo anonimo, segnalino quei pochi che ancora non sono in regola e quindi continuano a deturpare la città. Sono una minoranza e collaborando sono certo che conquisteremo il podio anche negli anni a venire”.