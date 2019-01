Villa San Giovanni – Protocollo d’intesa tra Comune e Unione consumatori

Condividi

Il Comune di Villa San Giovanni si arricchisce di un nuovo strumento fondamentale che andrà a tutelare e garantire cittadini e consumatori. Grazie alla Delibera 94 del 29/11/2018 è stato approvato lo schema di convenzione con l’Unione Nazionale Consumatori. Obiettivo prioritario e comune delle parti è quello tutelare gli interessi dei cittadini-consumatori ed utenti ed il loro diritto all’informazione, conseguire la maggiore qualità ed efficienza nei servizi erogati ai cittadini consumatori ed utenti, con particolare attenzione al rapporto tra livelli di qualità e le tariffe.

Il sindaco Giovanni Siclari e il responsabile dell’Unione Consumatori di Villa San Giovanni Tullio Caracciolo alla presenza del Presidente del Consiglio Antonino Giustra, hanno stamane firmato per rendere operativo il protocollo.

“Sono pienamente sodisfatto dell’intesa raggiunta con la firma di questo protocollo – ha dichiarato Caracciolo – uno strumento che dimostra la sinergia con l’amministrazione e la volontà di migliorare i servizi resi ai cittadini garantendo anche una tutela come consumatori”.

Al fine di attuare gli impegni è prevista la costituzione di un “Tavolo di lavoro”, che si riunirà su impulso del Comune almeno una volta l’anno per valutare le osservazioni, le proposte e le segnalazioni provenienti dai cittadini-utenti-consumatori. Gli obiettivi principali sono informazione, formazione, orientamento, diffusione e promozione di tutte le tematiche che interessano i cittadini consumatori e utenti in particolare riguardo a pratiche commerciali scorrette; i cittadini si potranno avvalere di una prima consulenza gratuita su raggiri, truffe, frodi, clausole vessatorie, pubblicità ingannevole; assistenza in caso di raggiri, truffe o altro tramite un percorso conciliativo; assistenza al cittadino nel percorso di accesso alla giustizia; orientamento giuridico, eventuale supporto, assistenza e consulenza legale attraverso professionisti ed esperti ed i legali dell’Associazione dei Consumatori; consulenza ed assistenza ai cittadini – consumatori sulle questioni che hanno rilevanza agli effetti della tutela dei diritti degli stessi, ivi compresi i Tributi Locali e le Tariffe comunali.

“Con questo strumento il Comune darà ulteriori garanzie e assistenza ai cittadini – ha dichiarato il primo cittadino Siclari – un protocollo innovativo per il quale ringrazio Tullio Caracciolo che ha personalizzato la convenzione sulle esigenze della nostra città. Uno strumento aperto che potrà essere integrato di volta in volta modellandolo su future esigenze della cittadinanza. Si apre così un dialogo e confronto positivo con una realtà che da sempre tutela i diritti dei cittadini”.

Con questo strumento il Comune, come l’Associazione vuole tutelare gli interessi dei cittadini-consumatori ed utenti ed il loro diritto all’informazione; è obiettivo comune delle parti conseguire la maggiore qualità ed efficienza nei servizi erogati ai cittadini consumatori ed utenti, con particolare attenzione al rapporto tra livelli di qualità e le tariffe. Nel sito istituzionale del Comune saranno evidenziate le modalità attraverso le quali i cittadini potranno inviare le loro segnalazioni ed i loro eventuali reclami relativamente, sia ai servizi comunali che a quelli pubblici gestiti anche da privati e l’Associazione dei Consumatori, di concerto con il Comune di Villa San Giovanni, al fine di facilitare questa attività, intende dotarsi, tra l’altro, di uno specifico indirizzo di posta elettronica (es. sportellodelcittadino@comune.villasangiovanni.rc.it) al quale affiancare/integrare successivamente un’attività di sportello font-office, presso la propria sede, per consentire ai cittadini-utenti-consumatori di presentare qualsiasi segnalazione, reclamo, proposta, ecc. in merito, alle attività svolte dagli uffici del Comune, ai servizi comunali sia che siano svolti direttamente dall’ente che esternalizzati a soggetti esterni, quanto ai tributi locali e poter ricevere, ove possibile una tempestiva risposta, consigli e indicazioni utili per la risoluzione di quanto evidenziato. Inoltre, il Comune nell’ambito della verifica e dei controlli su soggetti pubblici e/o privati che erogano servizi pubblici, riconosce il ruolo consultivo dell’Associazione dei Consumatori in relazione al supporto nella verifica degli standard di qualità e di quantità, nonché dei contratti di servizio, relativi ai servizi ed alle prestazioni erogate all’ente e/o ai cittadini-consumatori.

Al fine di attuare gli impegni contenuti nel presente protocollo, tra l’Associazione dei Consumatori ed il Comune è, inoltre, costituito un Tavolo di lavoro, che si riunirà su impulso del Comune almeno una volta l’anno e comunque ogni volta ce ne sia bisogno, anche ove fosse ritenuto necessario, con il coinvolgimento di altri soggetti, enti e istituzioni gestori di pubblici servizi, per la verifica del funzionamento dei servizi. Il “tavolo di lavoro” istituto con provvedimento sindacale, sarà composto oltre che da un rappresentante dell’Associazione dei Consumatori, dai Responsabili comunali dei Settori interessati e potrà essere integrato di volta in volta anche dai responsabili di Servizio della struttura comunale a seconda dell’argomento in discussione, a cui potrà partecipare il Sindaco e l’Assessore competente. Inoltre, la partecipazione al “tavolo di lavoro”, è assolutamente gratuita e non prevede alcuna indennità o gettone di presenza e/o rimborso spese a favore dei componenti o di altri soggetti invitati a partecipare. Infine, il “tavolo” potrà organizzarsi in gruppi di lavoro per singoli settori, e richiedere l’audizione di soggetti gestori di servizi pubblici locali, rappresentanti di enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché di tecnici, professionisti ed esperti anche esterni.