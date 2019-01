Villa San Giovanni – Presentati in Comune i delegati di quartiere

Condividi

Era un obiettivo prefissato in campagna elettorale, l’ennesimo traguardo raggiunto a favore della cittadinanza. Il Comune di Villa San Giovanni da oggi potrà contrare su dieci figure impegnate su tutto il territorio a 360, i delegati di quartiere che, a loro volta, costituiranno le consulte.

Ieri in conferenza stampa, il sindaco Giovanni Siclari, il consigliere delegato alle consulte di quartiere Giovanni Imbesi, la delegata di Cannitello Aurora Zito e la delegata ad eventi e spettacolo Mariagiovanna Santoro hanno accolto per Acciarello Antonino Atepi (Delegato) e Galassi Alessandro (Vice), per Cannitello Caruso Maurelio (Delegato) e Pardeo Salvatore (Vice), per Case Alte Idotta Maria, per Ferrito Martello Giuseppe, per l’Immacolata Bruno Corigliano, per Pezzo inferiore Fedele Arturo Ettore, per Pezzo superiore Barillà Antonio, per Piale Sofi Mariano Giuseppe e per Villa Centro Cristiano Angelo Antonio. Al momento di Porticello si occuperanno i delegati di Cannitello fino a quando non sarà individuata una figura.

“Questo risultato – ha dichiarato il primo cittadino Siclari – è stato raggiunto mantenendo un impegno preso in campagna elettorale e abbiamo dimostrato, con i fatti, che stiamo lavorando dare risposte concrete smentendo le chiacchiere di corridoio che vedevano nella scelta dei delegati uno strumento politico per “militarizzare” la città con persone vicine all’amministrazione, infatti, molti delegati provengono da militanza politica, dichiarata, ben lontana dall’aria di centrodestra, ma si sono sempre distinti per l’impegno costante sul territorio. Sarà, invece, uno strumento per dare maggiore attenzione e intervenire con tempestività nelle istanze che i delegati raccoglieranno e presenteranno. Saranno il braccio dei cittadini all’interno del palazzo e viceversa. Avranno una corsia preferenziale tanto nel confronto con gli uffici quanto con l’amministrazione e con loro faremo squadra per dare la giusta attenzione a ogni quartiere”.

Il delegato Imbesi ha presentato questo strumento spiegando come “la figura del delegato sarà fondamentale per ridare dignità a tutti i quartieri che, spesso, rischiano di essere trascurati perché un consigliere da solo non potrà mai fare il lavoro di un’intera squadra. Saranno un supporto fondamentale per risolvere problematiche ma anche per dare nuovo impulso sia sotto il profilo urbanistico sia sotto l’aspetto culturale.

A tal proposito la consigliera delegata agli eventi Santoro ha espresso soddisfazione pechè “grazie ai delegati di quartiere si potrà aprire un nuovo percorso e organizzare feste rionali e eventi mirati così da non trascurare nessun quartiere”.

Per i quartieri più popolosi come Cannitello sono previste due figure che, nel caso specifico, coaduneranno il lavoro della delegata Zito che si è detta pronta ad interfacciarsi con i delegati per dare nuova vita al borgo marinaro.

Un benvenuto caloroso è stato dato alla nuova squadra di delegati che, in sinergia con l’amministrazione, si occuperà di ogni aspetto del quartiere di competenza, dalle segnalazioni alle risoluzioni accelerando i tempi di intervento e garantendo sempre la massima attenzione sulle esigenze dei cittadini.