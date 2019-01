Vigili senza guida, Caracciolo attacca Falcomatà: ‘Stallo vergognoso’

Condividi

“La Polizia Municipale dal primo gennaio è senza un dirigente. Appare vergognoso lo stallo in cui è caduta l’Amministrazione Falcomatà, che sta mostrando il suo totale disinteresse rispetto ad uno dei settori cardine del Comune di Reggio Calabria”.

Esordisce così Maria Antonietta Caracciolo, capogruppo di Forza Italia in seno al Consiglio Comunale di Reggio Calabria.

“Nonostante – prosegue – lo scorso dicembre fosse stato annunciato l’arrivo di un dirigente/comandante, a tempo indeterminato, per via del pensionamento del dirigente, ad oggi la soluzione adottata da Falcomatà è quello di affidare il ruolo di dirigente secondo una turnazione di dipendenti, categoria D, per una settimana ciascuno”.

“Proprio così, mediante – incalza Maria Antonietta Caracciolo – l’illegittima applicazione dell’art. 35 bis del regolamento ufficio e servizi, che non può essere applicato in caso di “vacatio” del posto dirigenziale.

Una scelta che appare assurda e alquanto illegittima per come denunciato già dal sindacato CISL sulla stampa qualche giorno fa, ma soprattutto illogica e inopportuna: ogni mese si dovrebbero avere 4 facenti funzione di dirigente? Ogni settimana deve essere disposto il nuovo provvedimento di nomina del facente funzione?

Appare chiaro a chiunque che una simile turnazione arrecherebbe ingenti danni ad un settore strategico per l’ente che richiede programmazione e stabilità.

È questo dunque l’interesse che mostra Falcomatà per il settore Polizia Municipale e quindi di conseguenza per la Città di Reggio Calabria?

Il pensionamento del dirigente precedente ovviamente era noto a tutti e perciò appare incredibile che alcuna soluzione sia stata programmata per tempo”.

“Auspichiamo – conclude – in una rapida risoluzione del problema, per cui ho richiesto una Commissione ad hoc, poiché come è facile capire dal cattivo funzionamento della Polizia Municipale conseguono seri problemi di gestione della Città”.