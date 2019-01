Varapodio – Chiusura temporanea del lounge bar

Condividi

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno eseguito un provvedimento emesso dal Questore di Reggio Calabria riguardante la chiusura temporanea del lounge bar di Varopodio.

Il provvedimento sospensivo è stato disposto su richiesta dei Carabinieri della locale Stazione, a seguito dei ripetuti controlli e accertamenti svolti, che hanno consentito di acclarare come il locale fosse abituale luogo di aggregazione di soggetti pregiudicati, o comunque pericolosi, potendo costituire un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Il bar, che svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché di gioco lecito con apparecchi di divertimento, rimarrà chiuso per 15 giorni, con l’obiettivo di impedire che rimanga uno stabile posto di frequentazione di pregiudicati.

L’attività rientra nella più ampia azione di prevenzione e controllo del territorio nonché di monitoraggio dei locali pubblici, attraverso lo svolgimento di sistematici servizi finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità.