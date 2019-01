Testimonianza di Mimmo Lucano all’Istituto Panella-Vallauri di Reggio Calabria

Condividi

All’interno dell’alleanza educativa per la formazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, tra l’Istituto scolastico A. Panella-G. Vallauri e la Comunità Ministeriale del Dipartimento Giustizia Minorile, Martedì 8 gennaio dalle ore 09,00 alle 13,00 nell’Aula Magna dell’ITT Panella-Vallauri di Reggio si terrà il laboratorio cinematografico “Cittadini e migranti”.

La visione del cortometraggio “Il volo” di W. Wenders, presentato dal Corso scolastico di Grafica e Comunicazione, sarà seguita dal dialogo con Mimmo Lucano ex Sindaco di Riace.

L’anno 2019 si apre, come sostiene il Presidente S. Mattarella negli auguri agli Italiani, in un mondo sempre più chiuso nell’individualismo delle “identità” e dai troppi “muri”, ricco di nuove relazioni da comprendere ed al tempo stesso di potenzialità da cogliere per la “convivialità delle differenze”, non per il conflitto e l’emarginazione.L’approfondimento sulla complessità del fenomeno migratorio e sul Mediterraneo si svolgerà con l’ex Sindaco Domenico Lucano, negli anni scorsi classificato al 40esimo posto tra i leader più influenti del mondo, che ha trasformato il paese di Riace in un modello di integrazione dei migranti ed oggi si trova al centro di sospetti e di indagini giudiziarie.

Numerosi gli interrogativi culturali ed educativi posti dall’incontro: Lucano è un vero “profeta” o solo “visionario”; il messaggio di Riace rappresenta un attentato alla legalità o esempio di alta umanità sull’accoglienza e l’integrazione possibile come progetto di comunità; l’emigrazione come problema e business e “invasione” o risorsa e occasione di riscatto del nostro territorio…?

L’iniziativa si inserisce nel percorso “SGUARDI DIVERSI” PERCHE’ NESSUNO SIA ESCLUSO MAI, LABORATORIO DI CON-VIVENZA, sostenuto dal D.S. prof.ssa Anna Nucera e dalla dott.ssa Rosa Maria Morbegno, direttore della Comunità Ministeriale, nella prospettiva di interventi educativi rivolti alla formazione completa della persona e del cittadino, per creare opportunità di riflessione, per la socialità autentica dei ragazzi e l’acquisizione di consapevolezza e responsabilità dei loro comportamenti verso se stessi e con gli altri.

L’esperienza di collaborazione della Comunità Ministeriale con le istituzioni scolastiche cittadine, giunta alla settima edizione, quest’anno attraverso il linguaggio cinematografico della narrazione e delle storie di vita, intende fare incontrare i giovani reggini con esperti-testimoni, per riflettere insieme e dialogare tra loro sulla ricchezza positiva e sull’accoglienza della diversità, contro ogni discriminazione.