Siderno – Polizia arresta due pregiudicati di San Luca per stupefacenti

Ieri, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Siderno hanno arrestato due pregiudicati di San Luca, S.G. di 50 e P.L. di 47 anni, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Locri per i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto.

All’emissione da parte dell’Autorità Giudiziaria della predetta misura restrittiva si è giunti grazie ad una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri e brillantemente eseguita dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Siderno.

Gli investigatori della Polizia di Stato hanno scoperto una vasta piantagione di oltre 8.000 piante di cannabis nascosta in un terreno di proprietà demaniale sito nel Comune di Ardore Marina. Per l’irrigazione delle piantine era stato realizzato anche un sofisticato impianto di irrigazione allacciato abusivamente alla condotta idrica di quel Comune.

La vendita della citata sostanza stupefacente sul mercato illegale degli stupefacenti avrebbe consentito di ricavare una somma di circa 5 milioni di euro.

L’importante risultato ottenuto dalla Polizia di Stato in un territorio fortemente interessato dal fenomeno della produzione e commercializzazione delle sostanze stupefacenti dimostra ancora una volta che l’attenzione e il contrasto in questo settore è alta e proseguirà costantemente in tutta la provincia.