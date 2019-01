Siclari: “Oggi firma per il futuro. Buon compleanno Reggina”

“Oggi è stata conclusa una trattativa importante e non posso che fare un grande in bocca al lupo al presidente Gallo e gli auguri alla squadra e alla città per un brillante futuro”.

Il senatore Marco Siclari fa gli auguri alla società M&G e al presidente Luca Gallo che ha sottoscritto davanti al notaio il passaggio di proprietà del 97,1% delle quote della Urbs Reggina 1914 Srl.

“Non posso che ringraziare chi ha permesso tutto questo ovvero alla famiglia Praticó che in questi anni ha dato una speranza concreta di rinascita e a Luca Gallo che crede fortemente nella Reggina e nella città. Auguri di cuore di buon compleanno alla Reggina che compie 105 anni in ottima salute”, ha concluso il senatore azzurro.