Siclari: “Boom economico? Di Maio dopo la cannabis vende fumo”

“Di Maio vende fumo, sa che al Sud ancora il miracolo delle autostrade che lui dichiara, non è ancora avvenuto, sa che mancano le infrastrutture essenziali e promette le autoritarie digitali?”.

Lo dichiara il senatore forzista Marco Siclari commentando le parole del ministro dello Sviluppo.

“Come sostenuto dal presidente Tajani, dobbiamo lavorare per avere il 5G. Di Maio dimentica che al Sud ci sono ancora 4 regioni collegate da una vetusta SS106, che manca l’alta velocità ferroviaria e che il paese continua a viaggiare a due velocità. Il vicepremier farebbe bene a guardare allo sviluppo dell’intero paese prima di promettere il nulla. Promettono per nascondere la realtà: quello che hanno approvato nella legge di bilancio, porta ulteriormente il Sud all’isolamento, alla povertà e alla mancanza di servizi. I cittadini iniziano a toccare con mano tutte le promesse non mantenute di questo Governo, inutile somministrare cannabis light o vendere “fumo””, ha concluso il senatore azzurro.