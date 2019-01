Salvini contro Falcomatà, lo mette tra i poveretti che ‘pensano agli immigrati’

Condividi

I sindaci del Pd annunciano battaglia, almeno istituzionale, nei confronti di Matteo Salvini e delle sue norme. A finire al centro della polemica è l’attuazione del così detto ‘decreto sicurezza’ i, che in molti giudicano anti-costituzionale.

In molti si sono detti pronti a non applicarlo, soprattutto in materia di immigrazione. In testa ci sono i sindaci del Partito Democratico, di cui Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria fa parte.

La replica del ministo

“Non si molla di un millimetro. Quei poveretti di sindaci e penso a Firenze, Palermo, Napoli, Reggio Calabria e Pescara. Invece di preoccuparsi degli italiani in difficoltà per la casa, per il lavoro, per le liste d’attesa, per i reati che si moltiplicano, si preoccupano di dare documenti agli immigrati irregolari. Ne risponderanno ai loro cittadini e ai loro figli. Se pensano di intimidirmi hanno trovato il ministro e il governo sbagliato’