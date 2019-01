Roccella Jonica (RC): la III Edizione di “Pagine in Technicolor”omaggia il musical

Dopo il successo riscontrato negli anni precedenti, la III Edizione di Pagine in Technicolor, rassegna cinematografica organizzata dall’associazione culturale Tratti in libertàe dal Circolo di Lettura dell’ARAS, con la collaborazione del Comune di Roccella Jonica, presenta per il 2019 un omaggio al musicalattraverso cinque film, che ne illustreranno l’evoluzione e la varietà delle proposte nel corso degli anni.

La rassegna prenderà il via venerdì 18 gennaio, alle ore 18.00, all’ex Convento dei Minimidi Roccella Jonica (RC), in base al calendario illustrato di seguito. Presentazione e commento a cura di Rossella Scherl e Antonio Falcone.

Venerdì 18 gennaio: Cappello a cilindro(Top Hat, 1935,Mark Sandrich)

Venerdì 1 febbraio: Hellzapoppin’(1941, H.C. Potter)

Venerdì 15 febbraio: Un americano a Parigi(An American in Paris, 1951, Vincente Minnelli)

Venerdì 1 marzo: Cabaret(1972, Bob Fosse)

Venerdì 15 marzo: Cats(1998, David Mallet, dall’omonimo musical del 1981composto da Andrew Lloyd Webber su testi di Thomas Stearns Eliot, la raccolta di poesie Old Possum’s Book of Practical Cats)

Giovedì 24 gennaio, alle ore 19.00, avrà luogo una proiezione speciale, all’interno della Settimana della Memoria( 23-29 gennaio), organizzata dall’ Assessorato alla Cultura del Comune di Roccella Jonica: Train de vie- Un treno per vivere(Train de vie, 1998, Radu Mihăileanu)

Ingresso con tessera associativa (10 euro, per tutte le proiezioni)