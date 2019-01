Rinvenuto il cadavere di un migrante su una spiaggia del crotonese

Condividi

Sulla spiaggia di Torre Melissa, nel crotonese, è stato rivenuto il cadavere di un uomo. Si tratta del migrante che faceva parte dei 51 arrivati sulle coste calabresi arrivate lo scorso 10 gennaio e che veniva dato per disperso.

Il corpo senza vita è stato individuato a trecentometri dal luogo in cui i migranti sono arrivati.

E’ stato trasportato all’obitorio di Crotone, dove sarà eseguita l’autopsia.

Si chiamava Mohammed Halkawt, 22 anni, era di nazionalità irachena.

Da due giorni erano arrivati in Calabria i suoi parenti che risiedevano in Inghilterra nella speranza di ritrovarlo in vita.