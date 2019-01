Reggio Calabria – “Viktor und Viktoria” un vero inno contro i pregiudizi umani

Condividi

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – “E’ la storia di una grande amicizia e anche, un ritratto di un periodo storico come la Repubblica di Weimar in cui l’ombra cupa del nazismo è già all’orizzonte ma, soprattutto è un inno contro i pregiudizi umani”.

La definisce così la commedia “Viktor und Viktoria”, la bravissima Veronica Pivetti che, ieri sera, per il secondo appuntamento della kermesse “Le maschere e i volti” della Polis Cultura al teatro “Cilea”, si è cimentata nell’insolito doppio ruolo di una donna che finge di essere un uomo e viceversa. “Ditemi un po’ se è civiltà combattere chi ama” è il canto d’inizio di un’opera che rispecchia una vera ode all’amore libero diffuso nella Germania degli anni del Reich tedesco.

La storia si svolge in un’ambientazione storica molto particolare e delicata, la Berlino degli anni trenta, che fa da sfondo ad una vicenda che, tra divertenti equivoci, rappresenta una dura critica ad una società bigotta sempre pronta a giudicare dalle apparenze.

“E’ una grandissima sfida ed è una donna che si finge uomo, poi di nuovo donna, poi ancora uomo, entra ed esce da moltissime personalità – afferma la Pivetti prima di salire sul palco – E’ un inno contro qualsiasi pregiudizio e in questo periodo mi sembra che ce ne siano parecchi. La commedia è attuale e parla sia della crisi economica, i protagonisti all’inizio sono molto poveri poi diventano ricchi, ma anche della libertà, una assoluta libertà dagli schemi. Si ride tanto e facendo ridere le persone diciamo delle verità scomode: la risata è un veicolo efficace e ti permette di dire cose efferate aiutandoti a svelare tutto, anche cose dove non c’è molto da ridere. Raccontiamo la Repubblica di Weimar, un periodo fertile, positivo, ricco dal punto di vista artistico dove però, è arrivata l’ombra nera del nazismo che tutti hanno, ahimè, sottovalutato e nessuno si è reso davvero conto di quello che stava succedendo in quel momento – conclude Veronica – L’amore è come sempre il detonatore di tutto e fa saltare in aria un piano che, in teoria, era perfetto ma poi ovviamente, quando entra un sentimento vero e potente come l’amore, è chiaro che tutto viene rimesso in discussione. Anche nella vita dovrebbe essere così”.

La Pivetti nei panni di Viktoria Weber talentuosa, intraprendente e sfortunata soprano che annaspa alla disperata ricerca di una scrittura per arrivare a fine mese, mostra per oltre due ore di spettacolo, di saper “domare” il palco con una grande interpretazione, oltre alla velocità di cambi di registro e di abiti, interpretando quattro canzoni originali e danzando sulle note delle musiche originali di Maurizio Abeni. Un cast molto affiatato, perfetti tutti nei tempi, nella recitazione, nel canto, nelle entrate ed uscite di scena tra i pannelli girevoli. Il tutto ruota sulle ambiguità di genere di Viktoria a cui il pubblico si dimostra molto sensibile e, allo stesso tempo, ne viene sedotto come il conte von Stein, donnaiolo incallito ma messo in crisi dal fascino androgino di Viktor. La pièce è molto elegante, lo dimostrano gli abiti da gran sera indossati dagli attori e da una smagliante Pivetti che, con classe e disciplina, si afferma sulla scena anche danzando. E’ la commedia degli equivoci per eccellenza, si entra ed esce dai panni maschili a quelli femminili ed effettivamente è come dice la stessa Pivetti: “un’apertura mentale molto forte”. In quegli anni infatti, vi fu l’apertura dei locali notturni, l’amore libero, il gioco dei sessi. Il finale rivela quanto ancora il nostro tempo abbia in comune con la Berlino devastata. Una società distrutta sulla quale però, si impone la forza dell’amore, la forza di quella donna Susanne che, in un applauditissimo finale, dice: “la calma è la virtù dei forti. Ma io non ho mai detto di essere forte, sono solo innamorata!”