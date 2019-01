Reggio Calabria – Via Stadio a Monte, cumuli di spazzatura. SoS di un’edicolante

Condividi

di Grazia Candido – Anno nuovo, problemi vecchi. A chiamare Strill.it per denunciare il degrado ambientale di via Stadio a Monte, è la titolare dell’edicola sita nei pressi dell’“Oreste Granillo”, periferia Sud della città, Rosanna Mazza esausta di dover vedere e respirare i cattivi odori emanati da quei cumuli di spazzatura abbandonati da incivili di fronte la sua attività commerciale.

“E’ indecoroso, scandaloso, inaccettabile lavorare in queste precarie condizioni igienico-sanitarie. La città è sommersa da discariche a cielo aperto, rifiuti lasciati ovunque per le strade, sotto gli alberi, tra le aiuole e nei pressi degli esercizi commerciali – afferma esausta l’edicolante – Ho segnalato questa micro discarica all’Avr, ai Vigili urbani ma ad oggi, oltre ad essere aumentata, nessun operatore è venuto a prelevare i rifiuti. Sono troppe le negligenze, troppi gli incivili, molta disattenzione e mancata cura di questa città. La raccolta differenziata, purtroppo, non la fanno moltissimi reggini e per svariati motivi, abbandonano i loro rifiuti ovunque danneggiando chi invece, la fa e rispetta le regole, rispetta e ama Reggio Calabria”.

Effettivamente, non è una bella “fotografia” quella che si vede appena si arriva all’edicola: sul marciapiede oltre ai sacchi di immondizia, c’è un materasso matrimoniale, pezzi di legno, ante di un armadio, oggetti di ferro pericolosi adagiati sotto l’albero.

“Dobbiamo assolutamente fare il salto di qualità e impegnarci per raggiungere i target previsti dalla legge – continua la signora Mazza – A documentare la mappa dell’inefficienza di una differenziata non adeguatamente svolta, non sono più soltanto le lamentele e le proteste degli utenti o le indagini dei consumatori, ma una città invasa da rifiuti. Credetemi, non posso più lavorare in queste condizioni, il cattivo odore entra nella mia attività ed è insopportabile. Chiedo urgentemente l’intervento delle autorità competenti e soprattutto, maggiore vigilanza. I deturpatori ambientali vanno fermati, Reggio Calabria non merita tutto questo, vogliamo una città più curata, pulita e soprattutto, vogliamo servizi efficienti e quotidiani”.