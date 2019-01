Reggio Calabria – Teresa Mannino incanta un gremito teatro “Cilea”

Condividi

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Un fantastico e sorprendente one woman show di Teresa Mannino fa “esplodere” il teatro “Francesco Cilea”. Non ha assolutamente deluso le aspettative del pubblico reggino che, ieri sera, in un gremito teatro, sold out per l’Officina dell’Arte compagnia teatrale di Peppe Piromalli che incassa per la stagione artistica un altro importante successo, ha accolto l’artista siciliana con un’ovazione da stadio lasciando la stessa sbalordita.

Teresa che firma e cura la regia dello spettacolo “Sento la terra girare” insieme a Giovanna Donini, mentre le scene sono di Maria Spazzi e il disegno luci di Alessandro Verazzi, per quasi due ore, prende in giro gli uomini, parla e ironizza con apparente leggerezza di ambiente, alimentazione, spreco, inquinamento colorando i suoi monologhi con la sua calzante comicità graffiante, leggera, intelligente e sottile.

Tratta anche di temi che riguardano la quotidianità come i cinquantenni che sembrano ventenni, le tradizioni “terrone” e la sua Sicilia. L’autrice osserva le cose che stanno cambiando in modo radicale e velocissimo: “gli animali si estinguono a un ritmo allarmante, come quando sono spariti i dinosauri 66 milioni di anni fa; nel mare ci sono più bottiglie di plastica che pesci, sulle spiagge più tamarri che paguri. Leggo che non c’è più acqua da bere e aria da respirare. Cose di pazzi! – dice guardando quella platea che non riesce a trattenere applausi e risate – Ma la prova che qualcosa di epocale sta accadendo arriva quando vedo la pubblicità del filo interdentale per cani. Segno certo che stiamo per estinguerci al ritmo di zumba! Ma si parla sempre d’altro, di posteggi per mamme etero, di tablet a scuola, di ascolti televisivi, di fake news, di bonus bebè”.

La Mannino ha anche il tempo di affrontare il rapporto “uomo-donna” e le sostanziali differenze soprattutto nelle faccende quotidiane e da quell’armadio sdraiato su una distesa bianca ondeggiante, dal quale estrae man mano degli oggetti, inizia la sua analisi a volte pungente ma realista. Teresa ribadisce a chi la ascolta, che la Terra ha perso la sua funzione naturale, gli animali hanno perso i loro istinti, gli uomini hanno perso i punti di riferimento e non c’è più un equilibrio fondamentale che possa ristabilire l’ordine delle cose.

In effetti, di questi argomenti ne sentiamo parlare quotidianamente e le analisi fatte, spesso, risultano noiose e ripetitive. Ma la Mannino non è mai banale, passa dalla poesia alla comicità in pochi secondi: dopo aver dialogo con il pubblico, abbattendo la “quarta parete”, inizia lo spettacolo con la lettura di una poesia polacca di Wislawa Szymborska intitolata “Disattenzione” per far capire che “conosciamo noi stessi solo fin dove siamo stati messi alla prova”.

“Avete pensato, vado a vedermi la Mannino per ridere. E no? Ora vi leggo una poesia di una poetessa polacca premiata con il Nobel per la letteratura nel 1996 che riflette sulla condizione delle persone, come individui e come membri della società umana per farvi capire che le piccole cose incidono e vi addormentate” – ci scherza su l’attrice.

Lo spettacolo si snoda tra i diversi temi, quelli meno “global”, ma più tradizionali sui quali la comica siciliana ironizza sulla differenza tra l’uomo e la donna, dove immancabilmente è l’uomo a soccombere perché da “uno studio effettuato su 46 mila fotografie del cervello, pare che, nonostante sia più grande nell’uomo, quello delle donne sia più piccolo, vincono sempre loro perché la metà di quello dell’uomo è vuota”.

Tutto è in continua evoluzione solo una cosa rimane sempre uguale: le tradizioni, il suo leitmotiv “da me, in Sicilia…” preannuncia uno dei simpatici racconti della sua infanzia o del popolo del Sud.

Con naturalezza, descrive una realtà che l’uomo vede, vive quotidianamente e ormai, sembra rassegnato ma con la sua verve e anche il giusto sarcasmo, Teresa uscita dall’armadio scopre che “il mondo va a rotoli, rotoli di carta igienica ma abbiamo una possibilità per cambiare le cose” – dice l’attrice palermitana.

E’ sicuramente uno spettacolo intelligente che poteva essere creato solo da una mente sopraffina come quella della Mannino che sprona ancora una volta, l’uomo sordo e cieco a rispettare la sua grande casa che, ormai da anni, lancia un segnale forte: “la nazione che distrugge il proprio suolo distrugge se stessa”.