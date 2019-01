Reggio Calabria – Successo per la X edizione del Memorial Mino Reitano

Condividi

Grande serata ieri al Teatro Comunale “F. Cilea” di Reggio Calabria nel ricordo di Mino Reitano. Uno spettacolo che non ha risparmiato emozioni con tanti artisti ad omaggiare il cantautore di Fiumara a dieci anni dalla sua scomparsa.

“Credo che il 10° Memorial sia stato uno dei più riusciti, forse il migliore in assoluto da quando organizzo questo spettacolo”. Così Gegè Reitano, ideatore dell’iniziativa e fratello di Mino spiega la sua grande soddisfazione per un evento sempre molto atteso. La serata è stata condotta impeccabilmente dal giornalista Emilio Buttaro che ha fatto da padrone di casa dal primo all’ultimo momento dello spettacolo, avvalendosi della brillante collaborazione di Raffaella Giuliani, presentatrice, indossatrice, volto Mediaset molto noto soprattutto negli anni ’80 e ’90. Appalusi scroscianti per ogni esibizione dei numerosi artisti accompagnati dal vivo dall’Orchestra Moderna Mediterranea e momenti di commozione quando Mino è stato ricordato sul palco da Franco Fasano voce e firma di prestigio della musica italiana, così come da Alma Manera artista tanto brava quanto versatile e da Tonino Raffa voce storica della Rai. Nel corso della serata Antonio Reitano, fratello maggiore di Mino e sassofonista dell’orchestra ha presentato il suo cd dal titolo “Una musica da sogno”, una collezione contenente 20 brani strumentali e qualche chicca inedita. Lo spettacolo è andato in onda in diretta su Telemia ed in streaming è stato apprezzato da tantissimi ammiratori di Mino e non solo presenti ovunque. Ampi consensi anche per l’esibizione del Coro Giovanile Laudamus con la canzone di Mino “Il diario di Anna Frank” nel giorno della Memoria alla presenza di alcuni rappresentanti della Comunità Ebraica del Sud Italia. In una serata dalle grandi emozioni anche una novità assoluta con l’intenso ricordo di Mino da parte di alcuni grandissimi personaggi come Gianni Morandi, Carlo Conti, Ezio Greggio e Marcello Fonte.