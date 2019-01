Reggio Calabria – “Sinfonia per la fibromialgia” del musicantore Fulvio Cama

Condividi

Domani alle ore 18.00 nel Piccolo Auditorium Lamberti Castronuovo in via D. Chiesa a Reggio Calabria, si terrà lo spettacolo del musicantore Fulvio Cama in solidarietà per l’Associazione Reggina Fibromialgia.

Tantissimi gli ospiti che hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla battaglia di coloro che soffrono di Fibromialgia, la cosiddetta “malattia fantasma”.

Una patologia fortemente condizionante che, a differenza di altre Regioni d’Italia, al momento in Calabria non è stata riconosciuta come malattia invalidante, nonostante provochi sofferenze atroci. Iolanda Votano e Maria Teresa Bozzaotra dell’Associazione Fibromialgia spiegheranno meglio lo scopo della serata. Sarà presente il dottor Eduardo Lamberti Castronuovo che si è come al solito reso disponibile a sostenere l’iniziativa mettendo a disposizione l’auditorium. Vi sarà inoltre la presenza istituzionale del presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino e delle rispettive Presidenti delle Commissioni Pari Opportunità del Comune, Michela Calabrò e della Città Metropolitana, Laura Bertullo. Ad affiancare invece Fulvio Cama ed i suoi racconti in musica ci saranno: il poeta Giuseppe Ginestra, il musicista Diego Pizzimenti, lo scrittore Nanni Barbaro, l’attrice Anna Rita Fadda, il presidente dell’associazione L’Amaca e regista Antonio Calabrò, la poetessa Maria Gabriella Trapani e la giornalista Emilia Condarelli coordinatrice dell’associazione culturale Cult 3.0.

Insomma, una serata ricca di arte, cultura ma soprattutto di solidarietà.