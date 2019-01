Reggio Calabria – Sabato torna la rassegna Spazioteatro

Condividi

Preparati al meglio! Sabato 26 gennaio torna la rassegna teatrale di SpazioTeatro.

I venti anni di attività di una realtà storica della cultura calabrese – la compagnia SpazioTeatro – proseguono con un importante ritorno: “La casa di racconti”, rassegna teatrale indipendente ideata e prodotta da Gaetano Tramontana, direttore artistico.

La stagione 2019 è stata presentata da un’originale conferenza stampa esclusivamente online in cui sono stati riportati i sei appuntamenti del sabato sera alle 21:00, tutti in replica pomeridiana la successiva domenica pomeriggio alle 18:00. «“Preparàti al meglio” o, se preferite, “Prepàrati al meglio” giocando con gli accenti e le preferenze – racconta Tramontana – è una rassegna con eccellenti artisti che difficilmente circolano nelle nostre scene meridionali».

Nella storica sede in via San Paolo 19/a di Reggio Calabria, infatti, la rassegna teatrale partirà il 26 e 27 gennaio con BLUES interpretato da Francesco Biolchini, scritto e diretto da Tino Caspanello, drammaturgo siciliano tra i più apprezzati in Italia e all’estero. Blues è un uomo seduto davanti all’ingresso di casa sua; un uomo che non aspetta più… a immaginare, solo per un attimo, di disordinare i piani. Il 9 e 10 febbraio con TANOS tornano Stefano Angelucci e Rossella Gesini proponendo una storia che con ironia e comicità tratteggia gli abruzzesi emigrati in Argentina nel 1950. Il 23 e 24 febbraio sarà in scena EDIPUS di Giovanni Testori, con Silvio Barbiero. Uno spettacolo che si fonda su un percorso di esplorazione linguistica notevole e caratteristica della “Trilogia degli Scarrozzanti” che Barbiero propone in maniera altissima e originale. Il 9 e 10 marzo un imperdibile GIOBBE di Joseph Roth sarà a Reggio Calabria grazie al maestro Roberto Anglisani che grazie al racconto orale porterà lo spettatore in un viaggio fatto di paure, speranze, preghiere e rivolte. La produzione di SpazioTeatro sarà messa in scena il 30 e 31 marzo con LA VERA STORIA: Gaetano Tramontana si ispira al pifferaio Hamelin recuperando il linguaggio originario e lavorando sulle metafore; tra cittadini inconcludenti, politici fanatici, genitori distratti e un pizzico di sana e lucida magia si viaggerà tra fiaba e realtà. La casa dei racconti chiude la stagione il 6 e 7 aprile con UNA SPINA NELLA CARNE, vincitrice al “Festival Storie interdette” di e con Francesca Ritrovato. Il tema affrontato, elaborato e sviluppato dalla stessa autrice tramite un lungo lavoro di ricerca, si sviluppa attorno alla storia di tre donne internate nell’ospedale psichiatrico di Girifalco. Le musiche dal vivo dello spettacolo sono a cura di Fabio Macagnino. Per ogni ulteriore informazione sul programma e per prenotazioni scrivere a info@spazioteatro.net, telefonare al 339.3223262 o visitare il sito www.spazioteatro.net