Reggio Calabria – Rallentamenti nel servizio di raccolta dei rifiuti

Si avvisa la cittadinanza che, per effetto di un avvicendamento gestionale negli impianti afferenti al sistema regionale di conferimento dei rifiuti (in particolar modo, per la frazione organica), si potrebbero verificare, in questi giorni, rallentamenti nella raccolta su tutto il territorio comunale di Reggio Calabria, sia nelle zone servite in modalità “porta a porta” che stradale.

Si rassicura che questa azienda, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, sta mettendo in campo tutte le più appropriate iniziative organizzative al fine di contenere i disagi a carico della popolazione. Eventuali ritardi nei servizi saranno prontamente recuperati.

Si ringrazia sin d’ora la cittadinanza per la collaborazione.

Si rammenta, infine, che per ogni informazione sono attivi:

l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.