Reggio Calabria – Questa sera niente servizio di raccolta dell’organico: ecco dove

Si avvisano i cittadini che, per effetto di un avvicendamento gestionale negli impianti afferenti al sistema regionale di conferimento dei rifiuti (in particolar modo, per la frazione organica), SOLO PER QUESTA SERA NON VERRÀ EFFETTUATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA PER LE ZONE DEL CENTRO STORICO, TREMULINI- EREMO – PINETA ZERBI, SANTA CATERINA – SAN BRUNELLO, GALLICO e CATONA.