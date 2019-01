Reggio Calabria – Presentazione de “L’antica Sant’Agata e la chiesa di San Nicola”

Condividi

Martedì 15 gennaio alle ore 17.00 presso la villetta della Biblioteca De Nava si presenterà il volume: “L’antica Sant’Agata di Reggio e la chiesa di San Nicola.

Una storia ricostruita” edito dalla casa editrice calabrese “Città del Sole”, che contribuirà profondamente a diffondere la consapevolezza di un luogo ancora poco conosciuto alla maggior parte dei reggini.

L’autrice del volume è l’architetto Valeria Varà, esperta conoscitrice del patrimonio storico artistico della vallata del Sant’Agata, da sempre impegnata nella salvaguardia e nella valorizzazione del sito archeologico dell’antica città, purtroppo in gran parte distrutta dal terribile terremoto del 1783, che si erge su una montagnola comunemente indicata con il nome di “Suso”, tra i borghi di Cataforio e San Salvatore, sulle colline reggine.

Il libro rappresenta ad oggi un importante e prezioso tassello che contribuisce ad arricchire la storia della Vallata del Sant’Agata il cui territorio è oggi inglobato per la maggior parte nella città di Reggio Calabria, ed è frutto di inedite ricerche storiche ed archivistiche, attraverso l’utilizzo di immagini, disegni e ricostruzioni tridimensionali consente una immediata e chiara divulgazione dei contenuti.

Interverranno alla presentazione: Giuseppe Falcomatà (Sindaco di Reggio Calabria), Salvatore Patamia (Segretario regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria), Irene Calabrò (Assessore alla valorizzazione del patrimonio culturale del Comune di Reggio Calabria), Fabrizio Sudano (Soprintendente ABAP di Reggio Calabria e Vibo Valentia), Daniela Neri (Funzionario del Comune, settore tutela e valorizzazione dei beni culturali). Sarà presente l’editore Antonella Cuzzocrea e il delegato alla cultura del Comune di Reggio Calabria Franco Arcidiaco.

La presentazione del libro sarà anche l’occasione per discutere dell’importante risorsa che il sito archeologico dell’antica Sant’Agata rappresenta per la città e l’intera regione.