Reggio Calabria – Per due giorni rallentamenti sul servizio di igiene urbana

“Avvisiamo i cittadini che, in virtù dello stato di agitazione dei dipendenti di AVR S.p.A., indetto per l’intero turno di lavoro di tutti i dipendenti nell’arco delle 48 ore dalle ore 5,01 di giorno 22 gennaio alle ore 4,59 di giorno 24 gennaio 2019, potrebbero verificarsi dei ritardi sul servizio di igiene urbana nel Comune di Reggio Calabria.

Invitiamo pertanto i cittadini ad esporre i mastelli solo se pieni, come già indicato all’interno dell’ordinanza comunale”. Lo comunica l’Avr, società che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti. “Saranno garantiti – si legge nel comunicato stampa – i servizi minimi essenziali previsti dalla legge: A) Raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi; Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (pertinenti a utenze scolastiche; mense pubbliche e private di enti assistenziali; ospedali – case di cura – comunità terapeutiche (compreso lo spazzamento della viabilità interna); ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi; stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali, caserme, carceri; C) Pulizia (spazzamento, raccolta rifiuti e lavaggio) dell’area mercatale, delle aree di sosta attrezzate, delle aree di grande interesse turistico museale; D) Trasporto, svuotamento dei mezzi di raccolta e trattamento negli impianti, comprese le discariche; F) Raccolta delle siringhe, nonché disinfestazione, derattizzazione e disinfezione per casi urgenti e su segnalazione dell’autorità sanitaria e per ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza emessa da parte dell’autorità sanitaria e/o di pubblica sicurezza; G) Servizio di pronto intervento da parte delle officine per l’assistenza ai mezzi ed ai macchinari in servizio; H) Ripristino delle condizioni di sicurezza e dell’agibilità stradale a seguito di frane, nevicate, allagamenti e ostruzioni di reti fognarie; L) Altre attività eventualmente svolte dalle imprese in applicazione dell’Accordo Regioni – Enti Locali 6/7/1995, che rientrino nel campo di applicazione dell’art. 1 della Legge 146/1990. Per tutto quanto ciò premesso, al fine di garantire i servizi essenziali sopra indicati lo sforzo organizzativo in atto sarà massimo per contenere i disagi a carico della popolazione tutta. Eventuali ritardi nella raccolta verranno recuperati nel più breve tempo possibile. Ulteriori informazioni possono essere richieste al’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP”.