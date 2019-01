Reggio Calabria – Partito il countdown, domani il live della cantautrice Serraino

Condividi

Partito il countdown per l’atteso live della cantautrice reggina Tiziana Serraino, in scena somani sera al Cine Teatro “Il Metropolitano”.

Due ore di pura musica dal vivo che vedranno l’artista, accompagnata sul palco dai musicisti Lenzo Marafarina al pianoforte, Bruno Pugliese alla chitarra e Alfredo Verdini alle percussioni, presentare il suo nuovo lavoro in versione acustica riproponendo anche qualche cover ma soprattutto, darà il via al suo progetto, nato grazie al sostegno del percussionista Massimo Cusato.

“E’ un live in cui ci saranno le mie canzoni rivisitate in chiave acustica e anche delle cover che ho scelto di interpretare per omaggiare alcuni dei famosi cantautori che amo – spiega la nota cantautrice – Ci sarà un’atmosfera di relax e, soprattutto, ci sarà tutto l’amore che porto sempre con me quando ho la fortuna e il privilegio di poter salire su un palco. Ho voglia di scambiarmi l’anima col pubblico perché la musica non l’ho mai abbandonata, anche in questi anni di apparente stop, l’ho sempre fatta a casa con mia figlia”.

Durante il live, promosso dalla Esse Concerti srl, l’artista presenterà pure il suo nuovo brano “Settembre” che “non è solo un mese. Settembre è uno stato d’animo. Si può cantare, fischiettare, ascoltare in qualsiasi momento di un giorno qualunque. Ovunque. In macchina al mare e sulla neve, sul divano sotto la doccia e anche accanto all’albero di Natale; oppure che ne so, la butto lì, il 3 Gennaio al Cine Metropolitano Dlf per esempio” – sorride Tiziana entusiasta di presentare il suo nuovo brano con il quale tra l’altro, ha aperto lo scorso anno il concerto di Fabrizio Moro.

Al live, sarà presente anche l’autrice del libro “Il mio sesso viola” Cetty Costa che, ad un anno dalla sua pubblicazione già all’ottava ristampa, dimostrerà che il più delle volte, non esiste un “e vissero felici e contenti” ma “esiste la fine, in ogni cosa, ma non è mai esistita la fine dei sogni e questo mi è di consolazione perché tu sei un mio sogno che con la prepotenza della coerenza è immortale”.

E’ possibile ancora acquistare i biglietti per il live di domani sera al cine teatro “Il Metropolitano” di Reggio Calabria.