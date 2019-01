Reggio Calabria – Il Consiglio comunale si riunirà il 30 gennaio

Condividi

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione urgente, per il giorno 30.01.2019 alle ore 9,30 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

⦁ RIORDINO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN CALABRIA – ADEMPIMENTI CONNESSI ALL`ART. 6 BIS DELLA L.R. 11 AGOSTO 2014 N. 14 E SS.MM.II. – DELEGA ALL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ALLA REGIONE CALABRIA;

⦁ SENTENZA N. 221 DEL 09.02.2017 TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA II SEZIONE CIVILE – PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. COMMA 1 LETTERA A) D. LGS N. 267/2000 – FASC. 69794;

⦁ SENTENZA N. 1754 DEL 23.11.2017 TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA II SEZIONE CIVILE – PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. COMMA 1 LETTERA A) D. LGS N. 267/2000 – FASC. 70385;

⦁ BENI IMMOBILI APPARTENETI AL DEMANIO DELLO STATO – ACQUISIZIONE;

⦁ PRESA D`ATTO DELL`AVVENUTO TRASFERIMENTO DELLA PIENA PROPRIETA` IN CAPO ALL`ENTE DI N. 6 ALLOGGI APPARTENENTI ALL`AGENZIA DEL DEMANIO E GESTITI DALL`ATERP;

⦁ REGOLAMENTO PER L`ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE – VENDITA DI BENI EX II.PP.AA.BB. – MODIFICA ART. 4, COMMA 2, LETT. B).

Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 31.01.2019 alle ore 9,30.