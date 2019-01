Reggio Calabria – Ha riscosso grande successo il musical “Alice in modern time”

Condividi

“Grande successo ha riscosso il musical “ALICE in modern time”, evento promosso dall’ Associazione Reggina per i Microcitemici in collaborazione con la Nuova Compagnia DAMS.

Sul palco dell’Auditorium “Cipresseto” Umberto Zanotti Bianco, il 25 gennaio 2019, è andato in scena uno spettacolo unico. La Nuova Compagnia DAMS, una compagnia teatrale amatoriale di danza, arte, musica e spettacolo ha presentato una versione moderna della famosa storia di Lewis Carroll “Alice nel paese delle meraviglie”, con la partecipazione speciale della scuola di danza “Danzante”, che ha incantato gli spettatori.

Importante è stata la partecipazione da parte della città che si è dimostrata, attenta, generosa e pronta a questi temi importanti.

La serata, infatti, è stata organizzata per far conoscere l’Associazione, che opera nel nostro territorio dal 1977, e che ogni giorno si spende per i diritti dei malati di microcitemia. La microcitemia, ed in particolare la talassemia, è una malattia del sangue ereditaria, diffusa soprattutto nel sud Italia, che può essere trasmessa dai genitori ai propri figli. Attualmente l’unica terapia efficace per far si che chi ne soffre abbia una vita il più possibile normale è la perioda trasfusione di sangue.

Il problema principale è proprio la mancanza di sangue, che è di vitale importanza, non solo per malattie come la talassemia ma anche per molte altre. Molto si è fatto ma molto ancora c’è da fare ed è per questo che la serata è stata, anche, dedicata alla sensibilizzazione alla donazione del sangue; spesso ci si trova in difficoltà, come in questo momento, e nonostante gli sforzi del centro trasfusionale e delle associazioni di volontariato Adspem e Avis la mancanza di questo bene, cosi prezioso, crea notevoli disagi. Il sangue non è riproducibile in laboratorio e donarlo non comporta nessun rischio per la salute; è necessario, quindi, l’aiuto di tutta la popolazione affinché compia un gesto così semplice ma di grande valore!”

DONARE IL SANGUE E’ UN GESTO VOLOTARIO, GRATUTITO, PERIODICO ED ANONIMO

Il Presidente, Stefania De Lorenzo