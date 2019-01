Reggio Calabria – Guasto alla condotta idrica: strada allagata e danni per le auto

Condividi

Arriva direttamente dai cittadini, residenti nel quartiere di Ciccarello, la segalazione di una situazione incresciosa relativa alla viabilità cittadina e non solo.

Via Ciccarello all’incrocio con viale Laboccetta regala un vero e proprio lago determinato da un probabile guasto alla rete idrica.

“E’ scandaloso – fanno sapere i cittadini – che il comune non intervenga tempestivamente in una situazione di tale gravità in cui i cittadini sono privi di poter uscire da casa a piedi! Per non parlare dei danni che vengono provocati alle autovetture che devono attraversare un tale lago di acqu