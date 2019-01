Reggio Calabria – Gente in Aspromonte presenta il programma escursionistico 2019

Condividi

Sabato 12 gennaio, alle 17.30, presso la sala Monteleone del Palazzo

Campanella di Reggio Calabria, l’associazione escursionistica Gente in

Aspromonte presenta il programma escursionistico 2019. L’evento è

aperto a tutti, agli escursionisti, a coloro che vogliono conoscere il

mondo dell’escursionismo, a chi ama la natura e a chi vuole tuffarsi

in un mondo nuovo. Gente in Aspromonte, che ogni anno propone un

programma tematico, ha scelto per l’anno appena iniziato il tema de La

Natura Nascosta: non sono state fatte anticipazioni sull’argomento

scelto, ma, come ogni anno, c’è la certezza che tutte le attività

proposte dell’associazione nel 2019 sapranno offrire grandi emozioni

ai partecipanti.