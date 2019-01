Reggio Calabria -Due nuovi cantieri in città. Oggi la consegna a Palazzo San Giorgio

Condividi

Due importanti consegne lavori che interessano la zona sud della città di Reggio Calabria oggi a Palazzo San Giorgio.

La palestra scolastica del quartiere Gebbione finanziata con risorse comunali derivanti da devoluzione di mutui e il nuovo impianto di illuminazione di nuova generazione per Bocale e Pellaro grazie alle risorse del Pon Metro.

Alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, del vice sindaco comunale Armando Neri, del vice sindaco metropolitano Riccardo Mauro, dell’assessore al Pon Metro Giuseppe Marino, del consigliere delegato allo sport Giovanni Latella e del consigliere delegato all’illuminazione pubblica Antonino Mileto si sono formalizzati gli atti che consentono alle ditte da oggi di avviare i rispettivi cantieri entro 30 giorni.

Ma vediamo nel dettaglio.

La palestra della scuola di Gebbione sarà interessata da una imponente opera di consolidamento strutturale che interesserà anche i rivestimenti interni e il ripristino degli spazi attigui destinati a spogliatoio e servizi igienici. La conclusione dei lavori è prevista per l’inizio dell’estate.

L’illuminazione targata Pon Metro si muove invece lungo l’asse che da Bocale conduce fino a Pellaro San Leo. Si tratta di ben 360 punti luce di nuova generazione con palo intelligente telegestito e led. Una imponente rivoluzione in termini di efficienza e risparmio energetico.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà nel salutare le ditte, i tecnici comunali e tutte le professionalità coinvolte ha manifestato apprezzamento per l’opera di pianificazione e programmazione delle due opere accomunate da forte impatto in termini di sicurezza, legalità e socialità, nonché di innovazione e risparmio per i cittadini, preannunciando i sopralluoghi presso i cantieri per seguire l’evolversi dello stato di avanzamento lavori.