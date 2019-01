Reggio Calabria – Dirty Dancing una vera esplosione di energia al teatro Cilea

Condividi

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Un musical che catapulta gli spettatori tra le indimenticabili scene del film cult che ha fatto battere il cuore a più di una generazione.

Una vera esplosione di energia che ha contaminato il teatro “Francesco Cilea” ieri sera location della tappa del musical “Dirty Dancing”, primo appuntamento con lo spettacolo dal vivo di Fatti di Musica 2019, il Festival del Live d’autore ideato e organizzato in Calabria da Ruggero Pegna per Show Net srl, giunto al prestigioso traguardo della 33esima edizione.

Un cast talentuoso, diciotto elementi tra attori e ballerini, musiche originali e scenografie mozzafiato, il tutto sotto l’attenta regia di Federico Bellone, hanno segnato il successo di un’opera attesa che porta in scena l’iconica storia d’amore tra l’ingenua ma combattiva Baby Houseman e il fascinoso maestro di ballo Johnny Castle.

Un classico intramontabile che continua ancora oggi, ad affascinare giovani e non, forse perché ci permettere ancora di sognare, di credere che l’amore davvero può superare ogni cosa, che è più forte di ogni avversità.

Di sicuro, il successo del musical è la buona sinergia del cast che riproduce fedelmente uno dei film più amati e la magia di una storia d’amore e di amicizia.

Non è semplice, in oltre due ore di puro spettacolo, saper ricreare la sensualità e la vitalità di “Dirty Dancing” con interpretazioni canore e coreografie travolgenti. Il candore e la tenera goffaggine di Baby (magistralmente interpretata da Vanessa Innocenti) e il fascino sensuale di Johnny (il bravissimo Gianluca Briganti) ci fanno rivivere l’emozionante storia tra due giovani così diversi tra loro, destinati però ad incontrarsi e ad abbattere le proprie paure e fragilità per amore.

In Baby si riconoscono molte ragazze, timide ed inesperte ma capaci di mettersi in gioco e sfidare se stesse; Johnny invece, è un uomo navigato, un po’ sbruffone, ma è solo apparenza: anche lui, in fondo, sogna un futuro diverso e nasconde un animo dolce e fragile.

In quella magica estate degli anni 60, i due ragazzi si incontrano e si lasciano andare a quelle emozioni inaspettate che cambieranno le loro vite.

Sul palco, prendono forma incredibili e perfette performance di ballo ricche di energia e sensualità tant’è che sembra, per un attimo di non essere al teatro ma in una grande sala cinematografica. Emozionante la scena corale sulle note di “Do you love me?” dove i due protagonisti incantano tutti danzando in coppia quei balli proibiti grazie ai quali poi scoppierà la scintilla tra Baby e Johnny.

Restare fermi sulle poltrone è difficile, l’istinto è alzarsi e scatenarsi con tutti i professionisti ma è giusto rimanere seduti e godersi lo show le cui canzoni sono cantate dal vivo e in lingua originale.

Gli spettatori seguono attentamente ogni scena, senza staccare mai lo sguardo dal palco e sulle note delle storiche hit “Hungry Eyes” e “(Ive Had) The Time Of My Life” per il gran finale, si chiude una vera e propria festa il cui messaggio è “fate come Baby, non rimanete in un angolo, rischiate per realizzare i vostri sogni e godetevi ogni istante di questa vita, godetevela fino in fondo”.